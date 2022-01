Un dolore immenso quando aveva solo 9 anni l’ha cambiata: il racconto

Quando aveva solo 9 anni la cantante ha vissuto un dolore immenso e questo l’ha fortemente cambiata: il racconto da brividi.

D’altra parte, si sa: il passato di ognuno di noi può fortemente condizionarci! Ne è l’esempio lampante la bella Soleil Sorge, attuale concorrente del GF Vip, che proprio recentemente si è lasciata andare ad un racconto da brividi sul suo passato. E lo è anche l’amatissima cantante.

Nel corso di una sua recentissima intervista a Il Corriere, l’amatissima cantante non ha perso occasione di poter raccontare una parentesi piuttosto drammatica del suo passato. Svelando, inoltre, quanto questo immenso dolore l’abbia fortemente condizionata. Pensate, aveva soltanto 9 anni quando l’apprezzato volto della musica italiana è stata la protagonista di questo drammatico evento. E da quando, purtroppo, la sua vita è cambiata per sempre. “Io sono nata prepotente e poi a nove anni sono diventata una bambina addolorata”, ha iniziato a spiegare a Il Corriere.

Quel dolore immenso vissuto a 9 anni l’ha cambiata per sempre: cos’è successo

In attesa di diventare mamma per la prima volta, l’amatissima cantante si è ampiamente raccontata a Il corriere. Ed oltre a parlare della sua maternità, dello scoperta di essere incinta e di quanto la gravidanza non l’abbia affatto cambiata dal punto di vista lavorativo, il volto noto ed apprezzato della musica italiana ha anche raccontato quanto un drammatico evento avvenuto quando aveva solo 9 anni l’ha fortemente cambiata. Stiamo parlando proprio di lei: Levante!

È proprio a Il corriere, infatti, che Levante ha parlato del dolore immenso provato quando era soltanto una bambina. E di come questo abbia radicalmente cambiato non solo la sua vita, ma anche la sua essenza. “Quando mio padre muore, mi crolla addosso la famiglia, ognuno prende la sua strada, viviamo momenti molto bui e io divento la madre di mia madre”, ha raccontato Levante. Spiegando, inoltre, di essere diventata dopo questo drammatico evento una bambina piuttosto introversa. “Mi detesto rivedendomi nei filmini delle recite e provo vergogna”, ha concluso la cantante questo racconto della sua vita.

Quello provato da Levante, quindi, è un dolore indescrivibile. E che, soprattutto, l’ha resa la donna che è oggi.