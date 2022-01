Drammatica confessione davanti alle telecamere di Vite al Limite: la storia di Paul ha letteralmente scioccato tutti, cos’è successo.

“Mangiare mi rende felice”, una vera e propria drammatica confessione, quella a cui Paul si è lasciato andare nel corso della sua partecipazione a Vite al Limite. Con un peso davvero eccessivo e delle condizioni di vita piuttosto pessime, il giovane ha deciso di rivolgersi al dottor Nowzaradan per ritornare in forma. Scopriamo insieme cos’è successo in clinica.

Quella di Paul, raccontata nel corso della nona stagione di Vite al Limite, è una storia piuttosto choc. Raggiunti e superati i 350 kg, il giovane ha raccontato alle telecamere del programma di avere alle spalle un passato piuttosto difficile. Da sempre legato a problemi col peso, Paul ha raccontato di aver iniziato ad avere questo rapporto col cibo quando era soltanto un bambino. Il tutto, a quanto pare, sarebbe iniziato quando i suoi genitori hanno deciso di divorziare. Col passare del tempo, però, la situazione non è affatto migliorata. Vittima di bullismo, violenza sessuale da parte di un amico di famiglia ed impossibilitato a continuare il suo percorso scolastico, Paul ha trovato nel cibo un vero e proprio amico. Ed è per questo che, giunto all’età di 30 anni, ha raggiunto un peso piuttosto eccessivo. “Mi sta uccidendo”, ha detto. Ecco cos’è successo.

La storia choc di Paul a Vite al Limite: cos’è successo

Superati i 30 anni e con un peso di ben 347 kg, Paul aveva un disperato bisogno di ritornare in forma. Le sue condizioni di salute, sia per i chili di troppo che per i linfedemi su entrambe le gambe, non gli consentivano affatto un tenore di vita piacevole. A prendersi cura di lui, è vero, c’era sua madre Teresa, ma Paul non poteva affatto andare avanti così. Ed è per questo che ha sentito l’esigenza di chiedere aiuto al dottor Nowzaradan. Com’è andato a finire, però, il suo percorso?

Durante tutta la durata del suo percorso nella clinica di Houston, non sono affatto mancati alti e bassi. Seppure fortemente intenzionato a ritornare in forma, Paul è stato, spesso e volentieri, protagonista di alcuni momenti ‘no’ che l’hanno messo a dura prova. Dando uno sguardo al suo profilo Facebook, però, sembrerebbe che sia riuscito nel suo intento. Eccolo:

Seppure sia soltanto all’inizio del suo dimagrimento, si vede chiaramente che i risultati ottenuti ci sono stati. Ci auguriamo che il suo cammino verso il ritorno in forma sia tutto in ascesa.