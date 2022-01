GF Vip, “Ha qualcosa che legge”: la confessione shock di Jessica, cosa ha visto nella casa più spiata della tv.

Un weekend movimentato nella casa del GF Vip. A creare ancora più scompiglio in casa ci hanno pensato i due nuovi vipponi, Antonio Medugno e Gianluca Costantino, entrati venerdì sera, più carichi che mai. Ma nella casa, da qualche ora, è nato un vero e proprio mistero.

A lanciare la “bomba” è stata Jessica Selassié, la più grande delle Principesse, che ha raccontato di aver visto qualcosa di strano in camera. O meglio, una delle concorrenti che faceva qualcosa di strano, vicino al suo armadio. “Ha qualcosa che legge, sono sicura”, cosa ha scoperto Jessica? Ecco cosa ha rivelato alle sue coinquiline!

Jessica Selassié, la confessione shock: “Quando ci ha visto entrare si è spaventata”, cosa è successo al GF Vip

Un vero e proprio ‘giallo’ nella casa del GF Vip: un episodio che sta facendo discutere molto sui social. Di cosa parliamo? Di quello che, nelle scorse ore, Jessica Selassié avrebbe scoperto, entrando improvvisamente in camera da letto. Dove c’era proprio lei, Delia Duran, che, a detta di Jessica, era intenta a leggere qualcosa nei pressi del suo armadio. Ma, proprio quando ha visto entrare la principessa, Delia avrebbe chiuso subito l’anta, visibilmente spaventata.

“Prima sono entrata in camera e ho visto Delia che aveva una mano sull’anta dell’armadio e nell’altra aveva qualcosa, stava leggendo qualcosa. Quando ci ha visto entrare è proprio sbiancata, si è letteralmente spaventata. C’ha qualcosa che legge, sono sicura, ha sbiancato, come se lei non si aspettava, tanto che ha chiuso subito l’armadio”. Questo il racconto di Jessica Selassié, che ha confessato quanto ha visto alla sorella Lulù e a Manila Nazzaro. E anche quest’ultima ha aggiunto: “Non è la prima volta che succedono ste cose, l’altra volta stava mettendosi la crema e secondo me c’è qualcosa nell’armadio”. Cosa starebbe nascondendo Delia?

Sui social, in tanti hanno commentato la confessione di Jessica, ipotizzando cosa potrebbe nascondere Delia: qualcuno ha addirittura parlato di un “copione”, che la Duran starebbe seguendo in casa. Non ci resta che attendere per scoprire di più!