Una vera e propria storia pazzesca, quella che Soleil Sorge ha raccontato nel corso dell’ultima diretta del GF Vip: cosa le è successo.

Ancora una volta, Soleil Sorge è stata la protagonista indiscussa dell’ultimissima diretta del Grande Fratello Vip. Chiamata da Alfonso Signorini per mettere un punto alla chimica artistica instaurata con Alex Belli sin dall’inizio di questa sesta edizione, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha chiarito ancora una volta la sua situazione. E spiegato che, oltre all’amicizia, con l’attore di Centovetrine non c’era assolutamente nulla!

Quella appena trascorsa non è stata affatto una settimana facile per Soleil Sorge. Proprio nei giorni scorsi e, soprattutto, dopo la lite con Manila Nazzaro, sua grande amica in casa, l’ex corteggiatrice di Uomini e donne ha vissuto degli attimi di sconforto. È proprio per questo motivo che il GF Vip, per tirarle su il morale, le ha fatto una graditissima sorpresa. Al di fuori della porta rossa ad attenderla, infatti, vi era sua zia Daniela, con la quale ha un ottimo rapporto. È proprio con lei di fronte, però, che la bella Soleil ha iniziato a raccontare una vera e propria storia pazzesca. Scopriamo cosa le è successo.

“È una storia pazzesca”, cosa ha raccontato Soleil al GF Vip

A rendere speciale ed indimenticabile la diretta del GF Vip di Venerdì 28 Gennaio per Soleil Sorge non è stata soltanto sua zia Daniela, ma anche un ospite davvero speciale. Nel bel mezzo della sua conversazione con Alfonso Signorini, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha visto comparire sulla passerelle rossa il suo Simba, un tenerissimo cucciolo. Ed è proprio su di lui che la Sorge ha raccontato una storia pazzesca.

“Sono 8 anni che stiamo insieme. Ero da appena ritornata qui in Italia e stavo andando a fare un incontro di lavoro”, ha iniziato a raccontare Soleil Sorge. Rivelando di trovarsi a piazza delle Coppelle a Roma quando improvvisamente è stata fermata da un mendicante. “Mi sono girata ed ho visto questa faccia. Ho iniziato a contrattare in tutti i modi. Avevo i soldi dell’affitto in tasca e mi ricordo che stavo per dargli pure questi”, ha continuato a raccontare. Dicendo che al momento della sua offerta di 50 euro e del conseguente rifiuto dell’uomo che lo aveva in custodia, è stata raggiunta da un ragazzino che le ha venduto il cane a 75 euro.

Un momento davvero emozionante, ve lo assicuriamo. E che, soprattutto, sottolinea quante tantissime volte il rapporto tra un essere umano e un animale vada al di là di ogni cosa.