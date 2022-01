L’ex tronista Valentina confessa: “Ho toccato il fondo”, il drammatico racconto

L’ex tronista Valentina si confessa durante un’intervista: “Ho toccato il fondo”, il drammatico racconto

L’ex tronista Valentina si è dapprima fatta conoscere per le sue storie d’amore e per i suoi look da ‘bad girl’, poi però è arrivato un momento davvero buio nella sua vita. L’ha raccontato durante un’intervista molto intima.

La giovane ragazza classe 1993, attualmente è un influencer e dj di successo. Il suo profilo Instagram conta 1 milione di follower, ed è stata sicuramente una delle troniste più interessanti e alternative viste a Uomini e Donne. Un’ultimo successo per Valentina Dallari è stata l’uscita del suo libro intitolato Uroboro, autobiografico e che racconta i momenti di difficoltà, ma anche di speranza, che hanno travolto la ragazza nel corso della sua vita. Si è parlato anche delle delusioni d’amore della Dallari, che come ammette lei stessa, non crede di assere mai stata innamorata veramente. Durante un’intervista molto intima ha deciso di raccontare questa parte così drammatica e intima di sé.

Il drammatico racconto dell’ex tronista Valentina: “Ho toccato il fondo”

L’intervista è avvenuta nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, che ha accolto la ragazza facendola aprire molto. Come i suoi fan più affezionati sapranno, la bella Valentina ha sofferto per molto tempo di anoressia, e ha deciso di aprirsi e raccontare uno dei momenti più difficili per lei. Valentina era arrivata a pesare 37 kg e ha raccontato che “Mi ricordo anche la fatica fisica che facevo, una stanchezza immensa. Non riuscivo nemmeno a portare una busta della spesa, penso di aver toccato veramente il fondo”.

Il racconto continua così: “Una volta ho cucinato un dolce, che ovviamente non era per me, poi l’ho buttato perché mi metteva ansia perché mi veniva voglia di mangiarlo, e sono andata a recuperarlo nella spazzatura. Oppure piangere dalla fame, questo l’ho fatto”. La conduttrice chiede poi alla ragazza chi è che l’ha aiutata di più. La ragazza risponde: “Mia sorella più grande, che fa anche l’infermiera. È stata lei che piano piano mi ha aiutato. Ha capito come stare vicino a una persona che soffre di disturbi alimentari. È necessario creare questa zona di confort dove la persona si sente felice e tranquilla nel potersi esprimere. Creare un ambiente sano e di amore”. Per fortuna oggi Valentina ha superato questo brutto momento, affermando che ormai ha imparato a gestire quei pensieri tossici che le stavano rovinando la vita.

Noi facciamo il tifo per Valentina Dallari, e voi sapevate di questo doloroso retroscena sulla sua vita?