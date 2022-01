Lorena Cesarini sarà co-conduttrice a Sanremo: avete mai visto il suo fidanzato?

Lorena Cesarini sarà co-conduttrice al Festival di Sanremo 2022: avete mai visto il suo fidanzato? Bellissimi insieme.

Ci siamo! Manca davvero pochissimo all’inizio di una nuova edizione di Sanremo. Si tratta della 72 esima edizione della kermesse canora più famosa del nostro Paese, che si svolgerà dall’1 al 5 febbraio 2022. E, in ognuna delle cinque serate, Amadeus sarà affiancato da una co-conduttrice diversa. Nella seconda serata, di mercoledì 2 febbraio, sarà Lorena Cesarini a salire sul palco dell’Ariston.

Un’emozione unica per l’attrice di origini senegalesi, diventata nota soprattutto grazie al ruolo di Isabel in Suburra, al fianco di Alessandro Borghi. Ma chi è al suo fianco nella vita reale? Attraverso i social è possibile scoprire chi è la sua dolce metà, diamo un’occhiata.

Sanremo 2022, anche Lorena Cesarini tra le conduttrici: sapete chi è il suo fidanzato?

Fra qualche giorno la vedremo brillare sul palco dell’Ariston, co-conduttrice della seconda serata del Festival di Sanremo 2022. È Lorena Cesarini, 34 anni, nota attrice amatissima dal pubblico. Nonostante la popolarità, è molto riservata e non ama postare sui social tantissimi scatti della sua vita privata. Su Instagram, però, ci sono alcune foto in compagnia del suo fidanzato. Di lui non sappiamo molto, ma è possibile trovarlo su Instagram con nickname “el_monac1”. Eccoli insieme, in uno scatto postato dalla bellissima attrice:

Eh si, davvero una coppia meravigliosa! Non vediamo l’ora di vedere Lorena sul prestigioso palco dell’Ariston. Quali abiti sceglierà per la sua serata al Festival?

Le cinque conduttrici del Festival di Sanremo

Come anticipato, saranno 5 le co-conduttrici che affiancheranno Amadeus nelle varie serate. Oltre alla Cesarini, ci sarà Ornella Muti, che condurrà la serata di apertura. La terza serata è affidata a Drusilla Foer, mentre la quarta a Maria Chiara Giannetta. A chiudere la kermesse Sabrina Ferilli, co-conduttrice nella finalissima di sabato 5 febbraio.