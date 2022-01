Marco Bocci è stato uno degli ospiti della quarta puntata di C’è posta per te: il gesto di Laura Chiatti non è affatto sfuggito.

Una nuova puntata di C’è posta per te è andata in onda fino a qualche ora fa su Canale 5. E, come al solito, ha regalato dei momenti davvero pazzeschi. A partire dalle storie raccontate da Maria De Filippi fino agli ospiti scelti, questo quarto appuntamento del famoso people show è stato letteralmente imperdibile.

Il primo ospite che ha fatto il suo ingresso nello studio di C’è posta per te, è stato il mitico Roberto Mancini. Regalo speciale per il giovane Simone rimasto senza lavoro dal Maggio scorso, il Ct della Nazionale azzurra è stato uno dei protagonisti di un momento davvero speciale. Stesso ed identico discorso, però, anche per la storia di cui Marco Bocci è stato ospite. Chiamato in studio da tre giovane figli per la loro madre rimasta vedova nell’Ottobre scorso, l’attore umbro non ha perso occasione di poter rimarcare la forza della donna. E quanto sia importante per loro condividere il dolore insieme. Insomma, una storia da brividi, non c’è che dire. Avete visto, però, cosa ha fatto Laura Chiatti appena suo marito è entrato in studio? Vediamolo insieme.

Marco Bocci a C’è posta per te: il gesto di Laura Chiatti non passa inosservato, avete visto?

Attore e regista di un certo calibro, Marco Bocci è entrato nello studio di C’è posta per te ed è stato letteralmente accolto da un’ovazione pazzesca. Stessa reazione che, senza alcun dubbio, avrete avuto anche voi a casa. E che, soprattutto, ha avuto sua moglie. Avete visto, infatti, cosa ha fatto Laura Chiatti appena è entrato suo marito nello studio televisivo?

Attivissima sul suo canale social ufficiale, la splendida Laura Chiatti non ha perso occasione di poter compiere un gesto davvero romantico per suo marito mentre andava in onda su Canale 5 la storia di cui è stato protagonista a C’è posta per te.

“Sei sempre il più bello del mondo”, ha scritto Laura Chiatti a suo marito. Un messaggio semplicissimo, ma che racchiude tutto il loro amore. Sono splendidi insieme, vero?