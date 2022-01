Molto molto simili! Elodie e la sua mamma sono incantevoli: ecco lo scatto

Elodie e la sua mamma sono incantevoli, la somiglianza è molto forte: ecco lo scatto

Elodie Di Patrizi, meglio nota come Elodie, è una cantante italiana amatissima. L’abbiamo conosciuta nel talent show di canale 5, Amici di Maria De Filippi. Vi ha partecipato nella quindicesima edizione, nell’anno 2016.

Il programma è stato sicuramente un trampolino di lancio per l’artista, perchè grazie ad Amici ha iniziato ad ottenere un buon riscontro. Nel talent è riuscita ad arrivare in finale, classificandosi la secondo posto. Il successo è arrivato ancora più forte quando ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2017 con il brano Tutta colpa mia. Nel 2020 ha partecipato nuovamente come concorrente alla Kermesse con il brano Andromeda. Nella seconda serata dell’edizione del 2021 ha affiancato Amadeus in veste di co-conduttrice. Elodie oggi è molto amata e grazie alla sua musica è arrivata molto in alto, dato che i suoi singoli sono sempre un successo.

Per quanto riguarda il suo privato, lei è molto legata alla sua famiglia e spesso, sul profilo instagram, pubblica diverse foto personali. Voi avete mai visto sua mamma? E’ una donna meravigliosa e la cantante somiglia tantissimo a lei.

Leggi anche Perchè è finita tra Elodie e Marracash? La cantante finalmente racconta tutto

Elodie, avete mai visto sua mamma? La somiglianza è molto forte tra le due donne

Classe 1990, Elodie è nata a Roma da padre italiano e da madre francese creola, originaria della Guadalupa. L’abbiamo conosciuta ad Amici e nel talent show si è classificata al secondo posto, nel 2016.

Leggi anche Hanno un particolare ‘interesse’ in comune: il retroscena riguarda Elodie e Maria De Filippi

Un anno dopo partecipa al Festival di Sanremo e consegue il successo con il brano Tutta colpa mia. In una veste diversa l’abbiamo vista, sempre al Festival di Sanremo, nel 2021. La cantante è stata scelta da Amadeus come co-conduttrice, per la seconda serata della kermesse. Elodie è una cantante molto amata, e per questo è anche molto seguita sui social. E’ molto legata alla sua famiglia e ai suoi affetti e su instagram sono diverse le foto insieme a loro. Voi avete mai visto sua mamma? E’ una donna meravigliosa.

Questo è un vecchio scatto di Elodie con sua madre, Claudia Marthe, ripreso dal profilo instagram della donna. Capelli corti, proprio come spesso li porta la cantante, e sguardo magnetico, dobbiamo dire che le due donne si somigliano tantissimo: non trovate? La bellezza è di famiglia a quanto pare!