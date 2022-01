Sanremo 2022, Fiorello ci sarà: quando è prevista la sua presenza

Rosario Fiorello sarà tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2022: in questo articolo vi sveliamo quando è prevista la sua presenza

Finalmente la notizia è divenuta ufficiale: lo showman e amico di Amadeus sarà presente alla settantaduesima edizione della manifestazione canora. Probabilmente la sua presenza sarà un po’ diversa rispetto alle due passate edizioni. Con Fiorello, però, mai dire mai. Nel frattempo sappiamo con sicurezza quando salirà per la prima volta sul palco dell’Ariston.

Sanremo 2022, quando è prevista la presenza di Fiorello

Mancano poche ore all’inizio della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo. La manifestazione canora si terrà dal 1° al 5 febbraio 2022 dal teatro Ariston. Per il terzo anno consecutivo il conduttore e direttore artistico sarà Amadeus. Il pubblico ha chiesto a gran voce la sua riconferma e la Rai, dopo il successo delle due precedenti edizioni, ha deciso di riconfermarlo per la terza volta consecutiva.

Accanto ad Amadeus ci saranno ben cinque co-conduttrici, una diversa per ogni serata Nella prima serata ci sarà Ornella Muti, nella seconda Lorena Cesarini, nella terza Drusilla Foer, nella quarta Maria Chiara Giannetta ed infine nella serata finale ci sarà la famosa attrice Sabrina Ferilli.

Questi, invece, sono i 22 big scelti dal direttore artistico, al quale si aggiungeranno i tre artisti provenienti da Sanremo Giovani: Achille Lauro, Aka7Even, Ana Mena, Gianni Morandi, Fabrizio Moro, Irama, Ditonellapiaga e Rettore, Elisa, Michele Bravi, Iva Zanicchi, Rkomi, Mahmood e Blanco, Giusy Ferreri, Giovanni Truppi, Emma, Dargen D’Amico, Noemi, Highsnob e Hu, Le Vibrazioni, Sangiovanni, Massimo Ranieri, La rappresentante di lista. Chi vincerà il Festival della canzone italiana rappresenterà il nostro paese all’Eurovision Song Contest 2022, che quest’anno, in virtù della vittoria dei Maneskin lo scorso anno, si terrà a Torino

Per il terzo anno consecutivo ci sarà anche Rosario Fiorello, la notizia adesso è ufficiale. Dopo le foto pubblicate dal settimanale “Chi” dell’arrivo dello showman a Sanremo, adesso la notizia è su tutti i giornali. Il giornalista Davide Maggio, inoltre, ha anticipato anche quando vedremo per la prima volta Fiorello sul palco dell’Ariston. Lo showman sarà presente alla prima serata della manifestazione canora. Non sappiamo, però, se presenzierà anche nelle altre serate.