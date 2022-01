Si sono conosciuti, innamorati e sposati davanti alle telecamere, ma dopo 90 giorni per innamorarsi la loro vita è cambiata: cos’è successo.

Una novità davvero clamorosa: dopo 90 giorni per innamorarsi, proprio in queste settimane sta andando in onda 90 giorni per innamorarsi. In che cosa consiste? La spiegazione è piuttosto semplice: si scopre molto più da vicino cos’è successo alle coppie dopo la loro partecipazione al programma.

Leggi anche –> Stanno ancora insieme dopo 90 giorni per innamorarsi? In molti se lo chiedono: l’abbiamo appena scoperto, clamoroso

Nel corso di queste edizioni del programma, come raccontato anche in diverse occasioni da noi, si sono alternate tantissime giovani. E, soprattutto, si sono formate tantissime coppie. Alcune di esse, una volta spenti i riflettori, sono riusciti a resistere e, ad oggi, hanno messo su una famiglia davvero splendida. Altre, invece, non hanno resistito alle incompatibilità caratteriali. E, nonostante la forte attrazione e passione, hanno deciso di separarsi. Cosa sappiamo, invece, sui protagonisti di questo nostro articolo? I due giovanissimi ragazzi si sono conosciuti e sposati davanti alle telecamere della terza stagione di 90 giorni per innamorarsi, ma com’è cambiata la loro vita ad oggi? A distanza di anni dalla loro partecipazione al programma, sono ancora insieme? Scopriamolo!

Leggi anche –> Si sono sposati a 90 giorni per innamorarsi, ma quello che è successo dopo è incredibile: tutti di stucco

Dopo 90 giorni per innamorarsi la loro vita è cambiata! Clamoroso

È proprio nel corso della terza stagione di 90 giorni per innamorarsi che i due giovanissimi piccioncini si sono conosciuti, innamorati ed, in seguito, in sposati. Stiamo parlando proprio di loro: Loren ed Alexei. Cosa è successo, però, alla coppia dopo anni dalla loro partecipazione al programma? Ad oggi, quindi, sono ancora una coppia? Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere. Resterete davvero senza parole!

Leggi anche –> Sono trascorsi 7 anni da 90 giorni per innamorarsi: non immaginereste mai cos’è successo dopo

Loren ed Alexei, a quanto pare, non hanno profili social. Ugualmente, però, siamo riusciti a rintracciare alcune notizie su di loro. A distanza di anni dalla loro partecipazione, la coppia è ancora felice di stare insieme. E super innamorata. Ma non solo. Non soltanto qualche anno fa sono diventati genitori, ma nei prossimi mesi i due si accingono ad accogliere una nuova vita. Insomma, davvero fantastico!

Sono davvero bellissimi insieme, vero?