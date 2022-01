Valeria Marini è un’amatissima showgirl: cosa faceva prima del successo in televisione

Valeria Marini oggi è un’amatissima showgirl, ma sapete cosa faceva prima del successo in televisione?

Nelle ultime settimane abbiamo visto Valeria Marini al Grande Fratello Vip. La showgirl non è entrata da sola, ma in coppia con Giacomo Urtis. Hanno condiviso questa esperienza insieme, giocando come concorrente unico.

Ovviamente, avendo personalità diverse e pareri differenti, tra i due non sono mancate le incomprensioni. Anzi, quando Alfonso Signorini, in una diretta, aveva chiesto a tutti i concorrenti di schierarsi, Giacomo si è posizionato nel gruppo dove c’era Nathaly Caldonazzo, mentre Valeria dalla parte di Katia Ricciarelli. La Marini è una delle showgirl più amate, ma è anche un’attrice e un’imprenditrice. Ha raggiunto il successo nei primi anni novanta grazie alla sua partecipazione come primadonna a diversi varietà del Bagaglino, rimanendovi per più stagioni. Ha lavorato al cinema e in televisione, recitando, ma ha anche condotto diversi format. Oggi è amatissima, ma sapete cosa faceva prima di diventare famosa in televisione?

Non tutti lo sanno, che cosa faceva Valeria Marini prima del successo in televisione

Valeria Marini è oggi una delle showgirl più amate e apprezzate, ed è un'attrice e un'imprenditrice.

Nel corso della sua carriera è stata anche la conduttrice di diverse trasmissioni televisive e l’abbiamo visto in vari reality, come a L’Isola dei famosi, a Temptation Island, al Grande Fratello Vip per ben tre volte e a Supervivientes in Spagna. Ha inoltre recitato anche al cinema e in televisione. Ma prima di diventare così famosa in televisione, sapete cosa faceva?

Valeria Marini ha cominciato ad affacciarsi nel mondo dello spettacolo lavorando come modella e utilizzando lo pseudonimo Lolly. Nel 1990 ha partecipato al concorso nazionale Una ragazza per il cinema, dove si classifica al terzo posto, ottenendo in seguito piccole parti in alcune pellicole cinematografiche. In televisione approda nel programma Luna di miele, nel 1992. Da allora, la carriera della showgirl è stata tutta in salita ed oggi è una delle donne dello spettacolo più amate e apprezzate dal pubblico.