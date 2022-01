Alessia Marcuzzi, la foto nostalgica dei sedici anni fa il pieno di like: una vera opera d’arte in versione acqua e sapone

Questa foto di Alessia Marcuzzi a sedici anni vi lascerà sbigottiti: bellissima da togliere il fiato già allora, davvero da Oscar!

Per circa trent’anni Alessia Marcuzzi ha illuminato la tv italiana col suo sorriso e la sua simpatia e, nonostante abbia deciso di prendersi una pausa dal piccolo schermo, resta una vera icona per i fan che continuano a seguirla con immenso affetto.

Attualmente la bionda e statuaria conduttrice romana mantiene comunque un contatto stretto col suo pubblico attraverso i social su cui continua ad essere molto presente. Spesso condivide scatti e video in cui mostra la sua quotidianità, ma capita anche che mostri ai fan qualche immagine inedita come ad esempio un ricordo del passato.

A tal proposito, la foto postata su Instagram nelle ultime ore ha decisamente fatto scalpore. Qui la Marcuzzi appare nel suo primo servizio fotografico quando aveva appena sedici anni. “Guardate cosa ho trovato. Il mio primo servizio fotografico… avevo 16 anni”, scrive nella didascalia.

Erano gli anni ’80 come si può facilmente intuire anche dal suo look: capelli vaporosi e ricci raccolti in una coda di cavallo in perfetto stile di quell’epoca; jeans a vita alta e camicia di jeans. Innumerevoli i like e i commenti scatenati dall’immagine che, vi assicuriamo, vale davvero la pena ammirare.

Alessia Marcuzzi, com’era a sedici anni: l’immagine inedita dell’amata conduttrice

Tra le centinaia di commenti sotto al post, spuntano anche quelli di alcune colleghe. Adriana Volpe, ad esempio, ha scritto: “Mia tra qualche anno”, per sottolineare l’incredibile somiglianza tra Alessia e la figlia Mia, nata dall’unione con Francesco Facchinetti.

Fa certamente effetto vedere la Marcuzzi, da sempre icona di moda e stile, con un look così ‘vintage’, ma il risultato è semplicemente divino e dimostra ancora una volta quanto poco lei sia cambiata in questi tre decenni di carriera in tv.

Anche stavolta Alessia ha fatto un regalo graditissimo ai fan condividendo con loro un ricordo così bello.