Amici 21, “Mi stavo innamorando di lui”: la confessione spiazza tutti

Durante lo speciale di Amici 21 andato in onda domenica 30 gennaio, il pubblico ha ascoltato una confessione molto particolare.

E’ andata in onda ieri, domenica 30 gennaio, su Canale 5 un’altra puntata dello Speciale di Amici 21. Gli allievi si sono raccontati in alcune clip dove hanno ripercorso questi primi mesi della loro avventura nella scuola più famosa d’Italia.

Ciascuno di loro ha raccontato emozioni, gioie, ricordi e dolori di questa esperienza che per loro significa la possibilità di realizzare il sogno di una vita. Ci sono state anche confessioni inaspettate come quella di una ballerina che ha rivelato di aver iniziato ad innamorarsi di un compagno della scuola.

Parliamo di Carola Puddu, talentuosa ballerina classica allieva della maestra Alessandra Celentano. Il percorso della ragazza era iniziato nel migliore dei modi e anche gli altri docenti sembravano molto soddisfatti di lei.

Ad un certo punto, però, qualcosa sembra essere andato storto e la giovane danzatrice ha iniziato a manifestare un disagio che l’ha fatta molto soffrire. Vediamo cosa ha raccontato nella clip.

Amici 21, la confessione di Carola: il periodo buio e la cotta per Luigi

Anche la Celentano si è resa conto che qualcosa non andava più in lei e in quest’ultimo periodo ha cercato di parlarle per trovare una soluzione. “Credo di essermi un po’ spenta. Sono successe tante piccole cose che mi hanno fatto dubitare di me. Oltre a essere stata ferma per tre settimane, ho avuto la sciatica e ci sono state le gare di improvvisazione. Sono uscite tante persone che in casetta mettevano energia positiva, sono cambiati i nostri rapporti e le dinamiche in casetta”, racconta Carola.

A questo stato d’animo si sono aggiunti anche fattori esterni, come il legame con Luigi Strangis: “Mi stavo innamorando di lui, sarebbe stato più semplice ammetterlo. Invece non l’ho mai ammesso a lui come non l’ho mai ammesso a me stessa. Proprio perché sapevo che tanto avrei perso. Era un sentimento che non era reciproco e quando l’ho realizzato penso di essere arrivata a un punto di esaurimento. A quel punto il nostro distacco è stato necessario. Il nostro rapporto era diventato scontroso e pesante, mi è dispiaciuto tanto perché ci volevamo tanto bene, a prescindere”, ha ammesso la ballerina.

Una confessione inedita che ha lasciato tutti di stucco, ma che ha ovviamente scatenato i social dal momento che molti fan hanno sempre fatto il tifo per loro. Che dire, chi vivrà vedrà! Anche a voi piacerebbero come coppia?