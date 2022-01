Anticipazioni della puntata del GF Vip di Lunedì 31 Gennaio: ‘caos’ in diretta, accadrà davvero l’impensabile questa sera.

Mancano esattamente 42 giorni all’attesissima finale di GF Vip! Nonostante questo, però, le puntate che andranno in onda fino alla fine dei giochi saranno letteralmente imperdibili. Ne è l’esempio proprio quella che andrà in onda tra qualche ora. Scopriamo insieme il perché.

A partire dalle ore 21:45 di quest’oggi Lunedì 31 Gennaio, Alfonso Signorini sarà in diretta televisiva dagli studi televisivi di Cinecittà per condurre una nuova ed emozionante puntata del GF Vip. Ci avviciniamo sempre più alla finale, eppure questi appuntamenti che mancano si fanno sempre più intriganti ed imperdibili. A questo punto, la domanda sorge spontanea: cosa accadrà stasera? Ovviamente, al momento, non ci sono ancora anticipazioni ufficiali, per queste dobbiamo aspettare ancora un altro po’, possiamo però confermarvi che sarà una puntata ricca di tantissime cose. Ed, ovviamente, colpi di scena. Scopriamone insieme qualcuno.

Anticipazioni della puntata del GF Vip di Lunedì 31 Gennaio: accadrà l’impensabile

Un appuntamento del GF Vip iuttosto imperdibile, quello che andrà in onda tra qualche ora su Canale 5. Per l’ultima puntata del mese, infatti, Alfonso Signorini ha pensato ad ogni cosa nel minimi dettaglio. E, a partire dalle ore 21:45, sarà al timone di qualcosa di inimmaginabile. Cerchiamo di capirne di più.

Seppure siano trascorsi soltanto 3 giorni dall’ultima diretta del GF Vip, si può chiaramente dire che è successo davvero di tutto in casa. In primis, tra Soleil e Manila sembrerebbe che l’amicizia sia giunta definitivamente al capolinea. Dopo la nomination dell’ex Miss Italia nei confronti della Sorge, sembrerebbe proprio che la situazione sia giunta ad un punto di non ritorno. Le due riusciranno mai a chiarirsi? E, soprattutto, stasera cosa succederà tra loro? Lo scopriremo! Occhi puntati, però, anche su Delia Duran. Sabato sera, la modella venezuelana si è scatenata a ritmo di musica. E si è mostrata parecchio vicino a Gianluca Costantino, new entry insieme ad Antonio Medugno. Sarà pura vendetta la sua? Chi lo sa! Nel frattempo, però, la moglie è ‘sotto sorveglianza’ da parte dei suoi amici. Qualche ora fa, Jessica l’ha trovata a leggere qualcosa nell’armadio. E, sul web, c’è chi dice che stesse dando un’occhiata al copione. Sarà davvero così? Staremo a vedere! Infine, non dimenticate che il televoto è ancora aperto: chi sarà il preferito tra Soleil, Delia e Giucas? Votate, votate e votate!

Insomma, delle anticipazioni piuttosto succulente, non credete?