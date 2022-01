Palinsesti Rai e Mediaset, come cambiano durante la settimana di Sanremo 2022: cosa va in onda e cosa non vedremo.

Dopo tanto parlare, è arrivata la settimana più attesa, quella che vede al centro dell’attenzione il Festival di Sanremo 2022. La kermesse musicale condotta per il terzo anno consecutivo da Amadeus, va in onda dal 1 febbraio al 5 febbraio, questa la serata finale che vedrà il trionfo di un vincitore.

Ovviamente, dato questo importante evento italiano, cambiano i palinsesti rai e mediaset. La programmazione sarà diversa e non andranno in onda alcuni dei film più seguiti ma anche i programmi di punta, come C’è posta per te e Il Grande Fratello Vip. Ma come cambia la programmazione?

Leggi anche Festival di Sanremo 2022, è ufficiale: ecco a che ora finirà ogni puntata

Sanremo 2022, cambiano i palinsesti Mediaset e Rai: cosa va in onda

Dal 1 febbraio al 5 febbraio 2022, saremo tutti incollati alla televisione per vedere il Festival di Sanremo su Rai Uno. Questo è un grande evento italiano che, ogni anno, riscontra ascolti record. Sarà una settimana all’insegna della musica, ma non mancheranno le emozioni e le risate.

Leggi anche Sanremo 2022, chi saranno i conduttori del PrimaFestival: c’è anche il bravissimo attore napoletano

Amadeus per il terzo anno consecutivo sarà al timone della Kermesse Musicale. Ovviamente, in molti si chiedono se, i programmi di punta, come C’è posta per te o Il Grande Fratello Vip e anche le serie e i film più amati, andranno in onda. In questa intensa settimana, per permettere ai telespettatori di seguire Sanremo, sia la Mediaset che la Rai, cambiano la programmazione. Non ci sarà nessuno scontro, la Mediaset ha deciso di non mandare in onda gli appuntamenti settimanali con, appunto, C’è posta per te e il GF Vip, che torneranno la settimana prossima.

Su Italia 2, martedì ci sarà il film Noi (Us), giovedì su Canale 5 vedremo Cetto C’è Senzadubbiamente, mentre venerdì Attenti al Gorilla su Canale 5 e Ancora auguri per la tua morte su Italia 1. Quarto Grado andrà in onda normalmente su rete 4. Anche Amici 21 non ci sarà domenica, ma andrà in onda una puntata più lunga di Verissimo, che cercherà di contrastare lo speciale di Domenica In con tutti gli artisti in gara al Festival.

Anche la Rai ha cambiato la sua programmazione, con Doc-Nelle tue mani che subirà uno stop e anche il programma Tali e quali. Non solo, ma tutti i programmi di approfondimento parleranno quasi esclusivamente del Festival. Per il resto, non ci saranno grandi cambiamenti. E allora, questa sarà sicuramente una settimana intensa, siete pronti a seguire la settantaduesima edizione del Festival di Sanremo?