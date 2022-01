La casa di Laura Pausini ha un colore predominante e dettagli pazzeschi: dove vive la cantante, la sua dimora è una favola.

Laura Pausini è una delle cantanti italiane più amate di sempre. Il successo l’ha avvolta in Italia, ma non solo, perchè è famosa e amata anche fuori i confini italiani. Il 1 febbraio avrà inizio il Festival di Sanremo e come annunciato da Amadeus, conduttore della kermesse, l’artista sarà ospite di una serata.

In attesa di vederla al Festival, poniamo adesso attenzione, sulla sua dimora. Per caso, sapete dove abita la Pausini? E soprattutto, avete mai visto la sua casa?

Laura Pausini, la sua casa è un sogno: dove abita la cantante e tutti i dettagli

Quest’anno, alla settantaduesima edizione del Festival di Sanremo, avremo l’onore di vedere sul palco dell’Ariston anche lei, Laura Pausini. La cantante, come annunciato da Amadeus, sarà l’ospite della Kermesse.

Lei è diventata famosa proprio a Sanremo, nel 1993, quando ha portato il brano La solitudine. Ancora oggi, a distanza di più di 20 anni, questo singolo è ascoltatissimo. Nonostante sia molto legata alla sua terra d’origine, Laura abita a Miami con il compagno Paolo Carta e con la loro bellissima bambina, Paola. Ma com’è la casa dell’artista? L’avete mai vista? Da alcune foto pubblicate sul suo profilo instagram, è possibile scorgere alcuni spazi e alcuni dettagli.

Sembrerebbe che la casa di Laura Pausini sia sviluppata su più livelli, con colonne che decorano le camere e con delle lampade molto alti. Ma come vi abbiamo anticipato, ha un colore predominante, ed è il bianco.

Sono numerose le stanze e in una è presente anche un pianoforte, sempre di colore bianco e che rende l’atmosfera ancora più armoniosa. Se guardate bene dietro, dove sta il pianoforte, c’è anche un quadro e si comprende che la dimensione è molto grande.

Dobbiamo dire che, la casa di Laura Pausini è molto bella e luminosa, il bianco salta agli occhi in tutte le stanze che vediamo negli scatti e anche l’arredamento, ha il medesimo colore, a parte alcuni dettagli. Che dire, la sua dimora è molto bella e spaziosa, non trovate?