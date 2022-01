In molti si chiedono se ci sarà una seconda stagione di ‘Non mi lasciare’: cosa è emerso

Stasera andrà in onda l’ultima puntata di Non mi lasciare, ma in molti si chiedono se ci sarà una seconda stagione: cosa è emerso.

A distanza di settimane dal finale di stagione di Blanca e di qualche ora di quello de La sposa, un’altra fiction di Rai Uno si accinge a salutare il suo amatissimo pubblico. Stiamo parlando proprio di ‘Non mi lasciare’.

Leggi anche –> Alessandro Roja, avete mai visto la moglie? Suo padre è uno sportivo amatissimo: incredibile!

In onda su Rai Uno ogni Lunedì sera, ‘Non mi lasciare’ ha saputo facilmente intrattenere il pubblico italiano. Concentrato sulle avventure della poliziotta Elena e dei crimini informatici a cui, insieme alla sua squadra, deve far fronte, la fiction ha riscosso un successo davvero impressionante. È proprio per questo motivo che, a distanza di qualche ora dalla messa in onda della sua ultima puntata, non soltanto sono le persone che si chiedono come andrà a finire, ma anche se ci sarà una seconda stagione. Il successo di Non mi lasciare è stato davvero spropositato, ma ci sarà mai un prosieguo? Cerchiamo di capire insieme che cosa è emerso in queste ultime ore.

Leggi anche –> Ancora poche ore e ‘La sposa’ giungerà al termine: ci sarà una seconda stagione?

Non mi lasciare, ci sarà una seconda stagione?

Cosa ne sarà, quindi, della fiction ‘Non mi lasciare’? Appurato che tra qualche ora andrà in onda l’ultima puntata, siete curiosi di sapere se ci sarà la seconda stagione? Al momento, purtroppo, non abbiamo alcuna informazione da darvi con certezza. Seppure il suo successo sia stato spropositato, non si sa ancora se le avventure della bella Elena proseguiranno oppure no. Quello che, però, possiamo dirvi è che, proprio recentemente, TV Blog ha dato un’importantissima notizia al riguardo.

Leggi anche –> Vittoria Puccini, sapete come fa ad avere un viso così liscio e luminoso? Consiste proprio in questo la sua abitudine

Attraverso una serie di Instagram Stories, TV Blog ha risposto alle domande più curiose dei suoi utenti. Ed ha anche svelato il futuro di Non mi lasciare. Ci sarà una seconda stagione? Ebbene. Da quanto trapelato, sembrerebbe di no! Si legge, infatti, che la fiction sia stata pensata come mini-serie televisiva. E che, quindi, non abbia affatto alcun continuo.

Ovviamente, sia chiaro: non si ha ancora alcuna notizia certa! Cosa ne pensate voi? Vi piacerebbe vedere nuovamente Elena in azione?