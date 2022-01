Com’è Delia Duran senza trucco: si è mostrata così alle telecamere del Gf Vip

Com’è Delia Duran senza trucco: la moglie di Alex Belli si è mostrata così alle telecamere del Gf Vip.

Un vero e proprio uragano si è abbattuto sulla casa del GF Vip 6. L’entrata di Delia Duran ha letteralmente sconvolto gli equilibri nella casa, creando nuovi discussioni e inedite alleanze. La modella venezuelana è entrata per capire di più sulla sua relazione col marito Alex Belli: al momento i due sarebbero in pausa. Cosa accadrà nei prossimi giorni? Staremo a vedere! Nel frattempo, che ne dite di vedere Delia in versione naturale?

In prima serata, la Duran sfoggia make up impeccabili, che risaltano la bellezza sudamericana. Ma l’avete mai vista senza trucco? Ecco come si è mostrata alle telecamere del Grande Fratello.

LEGGI ANCHE —->GF Vip, “Tu non controlli quello che fai!”: Sophie si scaglia contro Alessandro, c’entra Delia

Delia Duran senza trucco: com’è la concorrente del GF Vip al naturale

È entrata nella casa da poche settimane ma è già diventata una grande protagonista del reality. Parliamo di Delia Duran, uno dei tre componenti del triangolo più famoso del GF Vip 6, insieme al marito Alex e a Soleil Sorge. In casa Delia ha subito mostrato le sue fragilità, ma anche il suo carattere forte e determinato: in pochi giorni ha saputo conquistare una fetta di pubblico. Che sta votando per le nel televoto che si chiuderà questa sera: chi sarà il preferito e candidato finalista tra lei, Soleil e Giucas Casella?

In attesa di scoprirlo, vi mostriamo una versione inedita della bellissima Delia. Appena sveglia, la modella venezuelana si mostra in versione ‘acqua e sapone’, senza un filo di trucco. Addio all’eyeliner e agli ombretti, ecco com’è Delia al naturale:

LEGGI ANCHE —->GF Vip, arriva Antonio Medugno: ricordate chi corteggiava a Uomini e Donne?

Eh si, Delia è davvero bella anche al naturale: la sua pelle è super radiosa! Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire quale sarà il suo destino nella casa più spiata della tv. Sarà proprio lei la prima finalista di questa edizione? Sarebbe un vero e proprio colpo di scena.