Emma Marrone si confessa con Maria De Filippi: riguarda il ‘fidanzato’

Emma Marrone si racconta a Maria De Filippi in un’intervista per D di Repubblica in cui ha fatto anche delle rivelazioni sul ‘fidanzato’.

Talentuosa e ‘vera’ in tutte le sue sfaccettature, Emma Marrone è diventata, in poco più di dieci anni, una stella della musica italiana. A conquistare il pubblico non è solo la sua voce che fa sognare, ma anche la forza e la grinta con cui si mostra sul palco e nella vita.

Un successo nato nel lontano 2010 grazie anche all’occasione avuta ad Amici, storico talent show di Canale 5, una delle tante ‘creature’ di Maria De Filippi. Con quest’ultima, Emma ha conservato negli anni un rapporto speciale, fatto di lealtà, stima ed affetto e proprio alla bionda conduttrice Mediaset ha voluto raccontare i suoi pensieri più intimi nel corso di un’intervista per D di Repubblica.

In attesa di vederla tornare sul palco del prestigioso Teatro Ariston di Sanremo col brano Ogni volta è così, vediamo cosa ha rivelato la cantante salentina che tutti amiamo.

Emma Marrone: “Nessuno pensava che mi avresti presa e invece…”, poi la rivelazione sul ‘fidanzato’

Da diversi anni ormai Emma vive a Roma e, ripercorrendo la sua esperienza iniziata oltre un decennio fa, ha confessato: “Sono arrivata in questa città 12 anni fa, con un treno notte, per fare un provino ad Amici. Nessuno pensava che mi avresti presa, e invece… Ero una ragazza del sud, con dietro tre vestiti in croce, che stava andando a fare un provino e che alla fine ha incontrato una signora bionda che le ha svoltato la vita”.

Tanti i sogni, i progetti, i desideri realizzati in questi anni, tra cui anche una casa tutta sua a Roma. Ma proprio a questo proposito, l’artista 37enne ha ammesso qual è l’unica cosa che le manca: “Una casa ce l’ho, una famiglia pure. Sono una ragazza in gamba. Mi basta un fidanzato sano di mente e siamo a posto”.

Saggia come sempre, Maria l’ha esortata ad essere fiduciosa anche se Emma è apparsa un po’ scettica al riguardo.

Noi le auguriamo di trovare al più presto il ‘principe azzurro’ che merita e le facciamo il nostro in bocca al lupo per questa nuova partecipazione al Festival di Sanremo!