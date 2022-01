Federica Calemme eliminata dal GF Vip: il ‘gesto’ per Gianmaria Antinolfi lascia senza parole

Federica Calemme è stata eliminata dal GF Vip: ritornata alla sua vita, ha fatto un ‘gesto’ per Gianmaria che ha lasciato senza parole.

Federica Calemme è stata eliminata dal GF Vip, la scorsa settimana. Venerdì, trovatasi al televoto con Barù e Nathaly, ha dovuto lasciare la casa più spiata d’Italia. Il suo percorso non è stato così lungo, lei è entrata a metà mese di dicembre, ma è stato sicuramente intenso.

E’ una ragazza bellissima, ed è semplice e spontanea. Al pubblico è piaciuta proprio per questo, perchè non è mai stata sopra le righe. All’interno della casa ha stretto un bel legame con alcuni concorrenti, mentre con altri un po’ meno. Ha fatto parlare il suo rapporto con Gianmaria Antinolfi. Dopo abbracci, sguardi, carezze e tanto parlare, tra i due è scattato un bacio molto passionale. Solo che, dopo questo bacio, è ritornata sui suoi passi, dicendo di pensare ad una persona fuori. In diretta, Alfonso Signorini ha fatto leggere alla concorrente un tweet della sua amica in cui diceva che fuori non c’è niente di meglio che l’aspetta. L’amica di Federica ha in poche parole fatto i complimenti a Gianmaria. Ora la Calemme è stata eliminata e ritornata alla sua vita, ha ripreso anche il cellulare. Proprio per Antinolfi ha fatto un ‘gesto’ molto bello.

GF Vip, Federica Calemme è uscita dalla casa: il 'gesto' per Gianmaria Antinolfi lascia senza parole

Venerdì scorso è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, Federica Calemme si è sempre distinta in queste settimane, per la sua dolcezza, bontà, per la sua semplicità e nonostante si è mostrata di poche parole, anche per la sua schiettezza. Quando doveva dire qualcosa, lo diceva senza peli sulla lingua.

Nella casa ha stretto un legame speciale con Gianmaria Antinolfi. Molti l’hanno criticata parlando di strategia, spiegando che si è trattato di un avvicinamento per restare in gioco. Ma lei ha categoricamente negato, sostenendo in puntata di non aver mai usato questa tattica. Ora è uscita dal GF Vip, eliminata al televoto. Appena fuori dalla casa, sembrerebbe che il pensiero dell’ormai ex concorrente sia stato rivolto proprio a Gianmaria Antinolfi: avete visto cos’ha fatto?

Federica Calemme ha condiviso un post nelle sue storie instagram, un video dove sono presenti lei e Gianmaria nella casa e a corredo ha scritto delle parole bellissime: “Non bastano le parole, quelle volano. Ci vogliono i sorrisi e ci vogliono gli abbracci“. Un messaggio dolcissimo per Antinolfi, che dimostra l’affetto della donna nei confronti del concorrente.