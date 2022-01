GF Vip, Delia Duran beccata mentre ‘leggeva qualcosa’ nell’armadio: Manila Nazzaro svela la verità

GF vip, Jessica racconta: “Ha qualcosa che legge nell’armadio”, ma Manila Nazzaro chiede a Delia Duran cosa faceva e svela la verità.

Il Grande Fratello Vip sta riscontrando un certo seguito. In questi mesi, abbiamo visto che le dinamiche si sono concentrate sul rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge e tra Alex e sua moglie Delia.

Tra l’attore e Soleil è nato un forte affetto, tanto da sembrare molto complici. Molti pensano che tra i due non c’è stata una semplice amicizia, ma qualcosa in più. In aggiunta a queste supposizioni, si è anche parlato di cosa è successo sotto le coperte tra i due. E in riferimento a questo, Soleil ha confessato che non è importante quello che è stato fatto, ma quello che è stato detto, perchè Alex, sotto le lenzuola ha confessato di amarla. L’uomo è fuori dal reality, ma adesso, c’è sua moglie in casa. Ancora oggi, si continua a parlare di questa situazione. Molti telespettatori hanno pensato ad una recita da parte di Alex e Delia e quello che è accaduto nelle ultime ore, sembrerebbe portare a questa soluzione.

Jessica ha raccontato agli altri di aver trovato Delia nascosta dietro l’anta dell’armadio, mentre leggeva qualcosa. La principessa ha detto che quando l’ha vista, è come sbiancata. Si è avviato così una sorta di ‘copione-‘gate’. Ma cosa c’è davvero nell’armadio? Delia ha davvero avuto delle direttive da fuori? Manila Nazzaro da buona ‘investigatrice’ l’ha chiesto proprio alla donna.

GF Vip, Delia Duran beccata mentre leggeva qualcosa nell’armadio: Manila svela la verità, e non è un ‘biglietto’

Nelle ultime ore si è acceso il caso al GF Vip, quello del ‘copione-gate’. Jessica mentre entrava in camera sua, ha trovato Delia Duran che leggeva qualcosa nell’armadio. Parlando con gli altri concorrenti, ha raccontato il fatto.

Tutti hanno iniziato a pensare che si trattasse di qualche direttiva scritta da parte di Alex Belli, dato che, in molti pensano che tutto quello che è accaduto in questi mesi, sia solo stato costruito a tavolino. Ma poco dopo, Manila Nazzaro ha chiesto a Delia, per sapere cosa faceva nell’armadio e se non è stato travisato quanto visto dalla principessa.

Manila dopo aver chiesto, ha svelato la ‘verità’ agli altri concorrenti. L’ex Miss Italia ha detto: “Ho chiesto, ‘Delia mi devi aiutare a svelare un mistero che aleggia in questa casa, dammi la possibilità di chiarire al mondo: che cosa fai nell’armadio?’, e lei mi ha detto ‘no, veramente puoi controllare, solo che io mi metto i copricapezzoli. Siccome il bagno è sempre occupato, io mi metto nell’armadio per metterli'”. Manila ha fatto capire che nell’armadio di Delia sembrerebbe non esserci nulla. Ovviamente, in molti non hanno creduto a questa versione, altri invece sì: questa è la verità? Sicuramente lo scopriremo.