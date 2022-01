GF Vip, le parole di Delia Duran spiazzano: la concorrente fa una ‘confessione’ inaspettata

Delia Duran adesso non ha più dubbi: la concorrente del GF Vip ormai stanca fa una confessione inaspettatamente.

Al Grande Fratello Vip a catturare l’attenzione dei telespettatori in questi mesi è stato il rapporto tra Alex, Soleil e Delia. Quando Alex era concorrente, ha stretto un legame così forte con Soleil, da far dubitare tutti che si trattasse di una semplice amicizia.

L’uomo ha palesato il suo amore per lei, ma da parte di quest’ultima, non sembra esserci lo stesso sentimento. Proprio in una scorsa puntata, Soleil ha confermato che per lei questo non è amore e ha anche confessato quello che Alex le aveva detto, ovvero di amarla. Ora l’attore non è più nella casa, dopo la squalifica, ma questo rapporto continua a far parlare, anche dopo l’ingresso di Delia Duran. La moglie di Alex ha deciso di fare il suo percorso come concorrente. Proprio Delia ha mostrato segni di cedimento negli ultimi giorni, non regge più il comportamento di suo marito e il fatto di non sentirsi amata. Nelle ultime ore, ha spiazzato tutti, manifestando la sua volontà.

GF Vip, Delia Duran non ha più dubbi: le sue parole spiazzano tutti

Sono mesi che durante la diretta del GF Vip, viene affrontato quanto accaduto tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Nelle ultime puntate, l’attore ha praticamente lasciato sua moglie, tramite un tweet. Tweet che poi è stato letto in diretta.

Non solo, la modella ha anche ricevuto un biglietto dal marito e l’anello. Ma lei ha confermato il fatto di non volerlo perdere e di voler salvare questo amore. Ma nella puntata successiva, sembrerebbe che qualcosa sia stato rotto nuovamente. Oltre alle confessioni di Delia, tra i due non sembra esserci più pace. Delia è stanca e sta mostrando segni di un cedimento. Nelle ultime ore, ha spiazzato sfogandosi con Manila e con Nathaly. Le sue parole sono chiare, la concorrente ha già scelto?

Manila ha fatto alla donna una domanda per capire: “Se tu avessi casa tua…”, e Delia ha tolto tutti i dubbi: “Sai quando l’avrei già mandato a fanc****”. La Nazzaro ha poi esclamato: “Non avere la possibilità logistica di allontanarsi da una persona, questa roba qui lega le persone… è sbagliato, ci vuole coraggio, tutto è possibile”. Ma la modella, dopo queste affermazioni di Manila, ha spiazzato: “Io lo voglio lasciare”. Delia è decisa a non tornare più indietro? Cosa succederà?