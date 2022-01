Scontro di fuoco nella casa del GF Vip tra Alessandro Basciano e Delia Duran: tra i due volano scintille in cucina, cos’è successo.

Continuano a passare le ore nella casa del GF Vip. E, nonostante manchino esattamente 42 giorni alla fine di tutto, gli animi dei Vipponi si riscaldano facilmente. Qualche ora fa, infatti, si è verificato un vero e proprio scontro di fuoco tra Alessandro Basciano e Delia Duran.

Seppure siano entrati in corso d’opera nella casa del GF Vip, abbiamo imparato a conoscerli ampiamente in queste pochissime settimane: sia Delia Duran che Alessandro Basciano non le mandano affatto a dire! Entrambi con un carattere forte e determinato, hanno ampiamente dimostrato di non farsi affatto problemi a dire le cose. E di essere, soprattutto, loro stessi. È proprio per questo motivo che, alcune ore fa, sono stati protagonisti di un vero e proprio scontro di fuoco in cucina. Ad accendere la miccia, è stata proprio la modella venezuelana. Ai fornelli insieme a Miriana Trevisan, la moglie di Alex Belli ha chiesto a Natahly Caldonazzo se Alessandro stesse parlando di lei in veranda. Immediata è stata la reazione dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne, che non ha affatto tenuto a bada le sue parole.

Leggi anche –> Anticipazioni GF Vip, puntata del 31 Gennaio: occhi puntati su Delia Duran! Accadrà l’impensabile

GF Vip, scontro tra Alessandro e Delia: “Non sei al centro delle mie attenzioni!”

Non sappiamo cosa sia successo e, soprattutto, cosa abbia spinto Delia Duran a chiedere alla Caldonazzo se Alessandro stesse parlando di lei, fatto sta che l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, appena sentita questa domanda, non si è affatto trattenuto.

Leggi anche –> GF Vip, “Ha qualcosa che legge”: la confessione shock di Jessica, cosa ha visto nella casa

“Non ti ho mai considerato qua dentro. Guarda che io non sono gli altri”, ha detto Alessandro avvicinandosi dalla veranda alla cucina. Ascoltando, però, molto attentamente le parole della Duran: “Parla della tua relazione e di te”, gli continuava a dire la modella venezuelana nel corso dello scontro. “Tu non sei nei miei pensieri. Non ci sei nemmeno tra dieci anni”, ha fatto eco Alessandro a quest’accusa. Continuando, poi, a dire di non aver mai pensato né lei e né il suo compagno. “Non vi conosco e nemmeno vi voglio conoscere”, ha concluso.

Insomma, sembrerebbe proprio che tra Alessandro e Delia non corra affatto buon sangue. E questo confronto/scontro lo dimostra ampiamente. Da che parte state?