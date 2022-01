Monique si è presentata alle telecamere de La clinica della pelle per via del suo problema, ma la decisione della dottoressa è stata choc.

Nel corso di queste tre edizioni de La clinica della pelle è capitato davvero pochissime volte che la dottoressa Craythorne prendesse delle decisioni choc. Con Monique, però, è stato letteralmente diverso. E vista coi propri occhi la situazione ha ritenuto opportuno fare una scelta.

Giovanissima e bellissima, Monique ha scelto di chiedere aiuto alla dottoressa Craythorne per via del problema che, da diversi anni, aveva la sua pelle. Il tutto, stando a quanto si apprende dal suo racconto sarebbe iniziato qualche anno fa in modo del tutto ‘tranquillo’. Con il passare del tempo, però, la situazione le è completamente sfuggito di mano. E, poco prima della sua partecipazione al programma, è diventata per lei insopportabile. “Spero che la dottoressa possa aiutarmi. E che non sia affatto nulla di grave”, ha detto Monique alle telecamere del programma di Real Time. Scopriamone insieme tutti i dettagli.

Monique a La clinica della pelle: cos’è successo, decisione choc

Circa due o tre anni prima della sua partecipazione a La clinica della pelle, Monique ha raccontato di essersi resa conto di un piccolo brufolo sulla punta del suo naso. Fin qui tutto bene, oseremmo dire, se non fosse che quello che inizialmente la donna credeva fosse un problema, in realtà era tutt’altro. Quando si è presentata nello studio della dottoressa Craythorne, Monique continuava a non sapere di che cosa si trattava, ma era ugualmente preoccupata perché col passare degli questa piccola pallina è cresciuta notevolmente.

Appena visto il naso di Monique, la dottoressa Craythorne ha facilmente capito di che cosa si trattava. Quella pallina non è altro che una ‘semplice’ cisti. Nonostante questo, però, la dermatologa ha voluto ugualmente andare a fondo con la radiografia ed accertarsi che essa non sia andata in profondità, provocando al momento dell’operazione un collasso delle narici. Una volta ricevuta la risposta, infine, la Craythorne ha ritenuto opportuno non operare Monique nel suo studio, ma affidarla ad un vero e proprio chirurgo.

I risultati dell’operazione sono stati davvero sorprendenti. E Monique finalmente è ritornata a sorridere!