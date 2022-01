Meravigliosa anche senza trucco: Jennifer Aniston si è mostrata così, com’è la splendida attrice al naturale.

Chi non ha avuto una cotta per la meravigliosa Rachel Green di Friends? Uno dei personaggi più amati della storia delle serie tv è diventato magistrale soprattutto grazie a lei, Jennifer Aniston. Sono passati più di 20 anni dalla serie tv e, oggi, l’attrice è una meravigliosa 52 enne, amatissima dai fan di tutto il mondo. Che la seguono anche su Instagram, dove l’attrice è approdata nell’ottobre del 2019, battendo ogni record: il suo profilo ha raggiunto il milione di followers in sole cinque ore! Ma sapete qual è l’ultimo post condiviso sulla sua pagina?

Ebbene, circa quindici giorni fa, la star ha condiviso sul suo profilo alcuni scatti che non sono passati inosservati, mostrandosi completamente al naturale. Zero trucco e capelli in disordine: ecco com’è la Aniston nella sua versione ‘acqua e sapone’.

Jennifer Aniston senza trucco: la splendida attrice si mostra in versione ‘acqua e sapone’

Come tantissime star, anche Jennifer Aniston ha scelto di mostrarsi ai followers completamente al naturale. Con un doppio selfie, l’attrice si è mostrata senza un filo di make up, con i capelli spettinati, e, soprattutto, senza i tanto amati filtri, super utilizzati su Instagram. Il post, attraverso il quale l’attrice ha sponsorizzato la sua linea di hair care, è stato letteralmente invaso dai likes e i commenti dei fan. Curiosi di vedere la meravigliosa Jennifer lontana dalla luce dei riflettori? Eccola:

Eh si, sembra che il tempo non sia mai trascorso per la meravigliosa Jennifer, bellissima proprio come il suo alter ego Rachel Green! Il post è stato super apprezzato dai followers, che amano vedere le star mostrarsi al naturale, in un mondo sempre più artefatto come quello virtuale: gli scatti di Jennifer hanno ottenuto 3 milioni e mezzo di likes! Il suo profilo Instagram conta invece 39,5 milioni di followers: cosa aspettate ad unirvi a loro? Il canale Instagram dell’attrice è ricca di contenuti super originali, non ve ne pentirete!