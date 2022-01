Nathaly Caldonazzo, l’avete mai vista senza trucco al GF Vip? FOTO

Avete mai visto Nathaly Caldonazzo senza trucco al GF Vip? La concorrente si mostra in casa al naturale.

Attrice, showgirl e ballerina, Nathaly Caldonazzo è un’attuale concorrente del GF Vip ed è sicuramente una delle protagoniste. Il suo ingresso non è passato inosservato, dato che, appena è entrata, ha subito avuto degli scontri con gli altri presenti.

Inizialmente, si è scagliata contro le affermazioni di Katia Ricciarelli rivolte a Miriana Trevisan, sul suo essere madre. Spesso, è al centro delle dinamiche, perchè Nathaly è una donna forte e schietta e quando deve dire qualcosa, non le manda a dire. Nell’ultima puntata andata in onda, ha avuto un forte scontro con Giucas Casella. Quest’ultimo, la volta precedente, l’aveva votata e questa nomination, lei non l’ha presa bene. Nei filmati mostrati in diretta, ha detto che Giucas è un falso e che fa il finto tonto. Queste parole hanno fatto scoppiare il caos, il paragnosta si è alzato in piedi sbottando fortemente contro di lei.

La Caldonazzo ha molta cura del suo corpo. Guardando il Gf Vip, abbiamo capito un po’ le sue abitudini con cibo sano e allenamento. E’ una donna molto bella e in puntata è sempre molto preparata, ma voi l’avete mai vista nella casa senza trucco?

Com’è Nathaly Caldonazzo senza trucco: ecco la foto della concorrente senza make up

Nathaly Caldonazzo è sicuramente una delle protagoniste di questo GF Vip. Da quando è entrata è spesso stata al centro delle dinamiche raccontate in puntata. Non ha peli sulla lingua e dice sempre quello che pensa, scontrandosi con gli altri concorrenti.

Ha una carriera molto vasta, in questi anni ha lavorato in diversi ambiti: lei è un’attrice, una showgirl e una ballerina. Donna dal grande fascino, la vediamo in puntata sempre molto preparata e dobbiamo dire che è molto bella. Ma voi l’avete mai vista senza trucco?

Questa è una foto della concorrente senza make up: cosa ne pensate? Nathaly è molto bella anche al naturale e non sembra esserci questa forte differenza. Al mattino, solitamente, si mostra con gli occhiali da sole e subito dopo, si trucca. A lei piace curare il corpo e anche in casa mostra le sue abitudini, mangiando cibo sano e stando molto attenta ai nutrienti e facendo anche qualche allenamento.