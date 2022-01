La fiction Non mi lasciare sta conquistando tutti e Vittoria Puccini ne ha appena svelato un retroscena: se lo saranno chiesti, l’avreste mai detto?

Dopo Blanca, un’altra serie televisiva sta conquistando tutti i telespettatori. Stiamo parlando proprio di ‘Non mi lasciare’. Iniziata qualche settimana fa, la fiction sta riscuotendo un successo davvero impressionante. E sta registrando dei picchi di share piuttosto clamorosi.

Con protagonisti indiscussi Alessandro Roja, Vittoria Puccini, Sarah Felberbaum e tantissimi altri straordinari attori, la fiction racconta di crimini informatici e misteriose scomparse di minori dentro cui la poliziotta Elena deve destreggiarsi insieme al Vice questore della polizia, nonché suo grande amore del passato. Si tratta, quindi, di una serie tv ricca di segreti, misteri da risolvere e molto altro ancora. Ed è proprio questa, senza alcun dubbio, la sua carta vincente. A parlarne apertamente, è stata proprio la diretta interessata a Tv Sorrisi e Canzoni. Sulle pagine del noto settimanale, Vittoria Puccini ha ampiamente analizzato la serie tv. Ed oltre a raccontare le sue sensazioni e il rapporto con tutti gli attori, non ha potuto fare a meno di svelare anche un retroscena che, senza alcun dubbio, tutti si saranno chiesti.

Vittoria Puccini svela un retroscena su Non mi lasciare: in molti se lo sono chiesti

Prima ancora che Non mi lasciare si rivelasse un vero e proprio successo su Rai Uno, Vittoria Puccini ha ampiamente presentato e parlato della fiction sulle pagine di TV sorrisi e canzoni. E così, oltre a raccontare la bellezza del suo personaggio, cosa ha significato per lei girare a Venezia e molto altro ancora, l’attrice non ha perso occasione di poter svelare anche un ‘particolare’ retroscena.

La fiction è piena di momenti di azione, di corse, di salti e chi più ne ha più ne metta. Vi siete mai chiesti, però, se ci sia una controfigura che sostituisce Vittoria Puccini? In Blanca, ad esempio, Maria Chiara Giannetta aveva svelato di essere stata sostituita in alcune scene, qui cosa è successo? A quanto pare, sembrerebbe proprio di no! In una scena in cui l’attrice riesce ad annientare un nemico con due semplici mosse, la Puccini ha raccontato di non essere stata sostituita da una controfigura, ma di essere stata lei stessa a girare la scena. “Ero io. Ho sfruttato quello che ho imparato sul set de ‘La fuggitiva’”, ha detto.

Ve lo sareste mai immaginato?