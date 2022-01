Non tutti immaginano il titolo di studio della stupenda attrice Serena Autieri: l’avreste mai detto?

Serena Autieri è uno dei volti più conosciuti e apprezzati nel nostro paese. Oltre alla carriera di attrice, è anche cantante e conduttrice di successo, ma sapete qual’è il suo titolo di studio? Non tutti se lo immaginano.

Il successo per la bella attrice arriva grazie a una delle soap opere italiane più seguite e longeve, Un posto al sole, interpretando il ruolo della cantante Sara De Vito. Da li la sua carriera diventa inarrestabile e partecipa a progetti come il Musical Vacanze Romane con Massimo Ghini. Oltre alla carriera di attrice, la Autieri ha anche una bellissima voce, e questo le ha permesso di essere un’artista ancora più versatile. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, costellata da molteplici storie con uomini di successo, si è poi sposata nel 2013 con il manager Enrico Griselli con il quale ha avuto una figlia nel 2013. Ma sapete qual è il suo titolo di studio?

Sapete qual è il titolo di studio di Serena Autieri? Non tutti lo sanno!

Grazie alla sua voce stupenda, la Autieri ha avuto modo di interfacciassi anche al mondo del doppiaggio. Ha prestato la sua voce al personaggio di Elsa, nel film d’animazione Frozen. Classe 1976 e originaria di Napoli, Serena Autieri mostra fin da bambina una forte predisposizione alla danza, al canto e alla recitazione. L’attrice aveva già le idee chiare per essere una bambina, ma nel frattempo il suo percorso scolastico è andato avanti, parallelamente a quello artistico.

Dopo il conseguimento del diploma presso l‘Istituto d’arte di Napoli, frequenta la facoltà di architettura dell’Università Federico II, intraprendendo contemporaneamente la sua carriera di attrice e recitando in diversi spettacoli teatrali. Non è ben chiaro se abbia conseguito ufficialmente la Laurea in architettura, quel che è certo è che l’attrice si è sempre impegnata in tutte le attività della sua vita. Già nel 1997 infatti, quando aveva poco più di venti anni, aveva già inciso il suo primo album intitolato Anima soul. Davvero incredibile!

E voi sapevate qual è il titolo di studio conseguito dalla bella e talentuosa Serena Autieri?