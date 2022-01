Sapete chi è il primo personaggio ad apparire in Beautiful? Ecco la prima scena in assoluto della soap opera americana.

Da quanti anni seguite Beautiful? La soap opera americana è una delle più seguite al mondo, ma non tutti hanno iniziato a seguirla dalla primissima puntata. Anche perché, sono passati ben 35 anni! Era il 23 marzo del 1987 quando fu trasmesso il primo episodio della soap negli USA: in Italia, Beautiful è arrivato qualche anno dopo, nel giugno del 1990. Ma ricordate chi è stato il primo personaggio ad apparire in scena?

La soap si apre con uno dei protagonisti assoluti della soap, ancora oggi tra le più seguite in Italia. Curiosi di fare questo emozionante tuffo nel passato con noi? Partiamo!

Beautiful, chi è il primo personaggio ad apparire nella prima puntata della soap

I colpi di scena in Beautiful non mancano mai: nelle puntate della soap attualmente in onda sta accadendo di tutto, ma non tutti sanno che gli intrighi sono iniziati prestissimo in quel di Los Angeles. Nella prima puntata della soap non sono mancate scintille e disaccordi. In molti si chiederanno, qual è stata la prima scena in assoluto e, quindi, il primo personaggio ad apparire?

Ebbene, si tratta proprio di lui, Ridge Forrester, uno dei protagonisti assoluti della soap opera americana. Ovviamente in scena c’era Ronn Moss, il primo grande interprete dello stilista. Nella prima scena, Ridge si trova alla Forrester Creations, la casa di moda che ancora oggi è la location principale della serie. La puntata si apre con una sfilata di moda del papà Eric e, sin dalle prime battute, vediamo Ridge in disaccordo col fratello Thorne, allora interpretato da Clayton Norcorss. Quest’ultimo ama le collezioni del papà, che, invece, secondo Ridge sono monotone e piatte.

Insomma, sin dall’inizio è apparso chiaro che Ridge sarebbe stato uno dei grandi protagonisti della soap. Ricordiamo che oggi a dare il volto allo stilista è Thorsten Kaye, che ha preso il posto di Ronn Moss nel 2013.