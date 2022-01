Chi sono i cantanti che si esibiranno nella prima e seconda serata di Sanremo 2022? Programmazione da urlo: i nomi sono pazzeschi.

È il momento che tutti attendevamo con ansia! A partire da domani, Martedì 1 Febbraio, fino a Sabato 5 Febbraio, andrà in onda la settantaduesima edizione del Festival di Sanremo.

Mancano ancora pochissime ore e, finalmente, inizierà Sanremo 2022. In diretta dal teatro Ariston di Sanremo, Amadeus sarà al timone della settantaduesima edizione del Festival, la terza consecutiva con lui al timone. E regalerà uno spettacolo davvero pazzesco. D’altra parte, confermata la presenza di Fiorello, visti i big in gara, gli ospiti e le co-conduttrici, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Quello che, però, in molti si chiedono è: chi sono i cantanti che si esibiranno nella prima e seconda serata di Sanremo 2022? Qualche ora fa, è stato svelato ogni cosa nel minimo dettaglio: cerchiamo di capirne di più.

Chi sono i cantanti che si esibiranno nella prima e seconda serata di Sanremo 2022

Attendevate con ansia anche voi questo momento, vero? Si tratta di una manciata di ore e finalmente verrete tutti accontentati: Sanremo 2022 sta per arrivare! Cosa accadrà, però, nel corso di questi primi due appuntamenti? E, soprattutto, chi sono i cantanti che si esibiranno nel corso della prima e seconda serata? Come detto sopra, qualche ora fa, è stato svelato ogni cosa nel minimo dettaglio. Cerchiamo di capirne di più.

Per la prima prima serata di Sanremo 2022 i cantanti sono:

A partire da Achile Lauro fino al giovanissimo Yuman, i big che canteranno Martedì 1 Febbraio sono davvero pazzeschi. Ciascuno di loro, quindi, si esibirà sulla canzone portata all’Ariston. E scoprirà soltanto alla fine della serata il suo posizionamento in classifica.

Per la seconda serata di Sanremo 2022 i cantanti sono:

Si parte dal giovanissimo Aka7even, reduce dal successo di Amici, e si arriva a Tananai, anche lui molto giovane.

FATE ATTENZIONE: gli artisti che vi abbiamo citato fino ad ora, non sono affatto elencati in ordine d’uscita. Fino a questo momento, infatti, la scaletta della prima e seconda serata non è stata resa nota.