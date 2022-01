Sanremo 2022, “Io arrivo e lui sparisce”: Giovanna Civitillo ‘perde’ Amadeus all’Ariston

Giovanna Civitillo è alla ‘disperata ricerca’ di suo marito Amadeus a Sanremo: è successo mentre era collegata con Domenica In.

Durante la settimana sanremese può accadere davvero di tutto: ieri, nel corso della puntata di Domenica In, Mara Venier si è collegata con la città dei fiori e Giovanna Civitillo le ha confessato che Amadeus era ‘sparito’.

“Se non lo sai tu dove è finito Amadeus?”, ha risposto la conduttrice cominciando a scherzare con la moglie del collega. “Con quelle cinque bellissime donne con cui si accompagna sul palco io starei molto attenta…”, le ha detto ironicamente.

Innamorata com’è del marito, la Civitillo ha subito messo i puntini sulle ‘i’: “Io mi preoccupo di tutti, di tutti…”, ha precisato. “Io arrivo e lui sparisce, va alla ricerca del suo amico Fiorello… Probabilmente questa notte non dormirà nemmeno con me ma con Rosario…”, ha raccontato tra le risate.

Sanremo 2022, Amadeus ‘sparisce’: Giovanna lo ritrova proprio in quel momento

Sono giorni frenetici per Amadeus che tra pochissime ore sarà per la terza volta sul palco del maestoso Teatro Ariston nelle vesti di conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2022.

Ovviamente, l’amatissimo volto de I soliti ignoti è super impegnato in queste settimane e perfino con sua moglie è difficile conciliare. Mentre la Civitillo continuava a parlare con la biondissima padrona di casa di Domenica In, Amadeus è comparso all’improvviso alle sue spalle proprio nel momento in cui cercava di entrare nel Teatro.

Fermato dalla moglie, Amadeus ha salutato l’amica e collega Mara: “Io e Giovanna ormai ci incontriamo solo qui, all’Ariston. È arrivato anche il mio amico Rosario, poi farò le prove con Checco Zalone, arriveranno i Maneskin. Insomma non vedo l’ora che inizi questo fantastico Festival”.

E voi vi state preparando per gustare la prima puntata del 72esimo Festival di Sanremo in onda domani sera?