Vera storia choc a Vite a Limite: viveva immobile in un letto e pesava quasi 300 kg, ma com’è diventata oggi? È davvero difficile crederci!

Di passati turbolenti, nel corso di queste nove edizioni di Vite al Limite ne abbiamo conosciute davvero tantissime. Come questa, però, mai! La paziente del dottor Nowzaradan, infatti, aveva alle spalle una vera e propria storia choc! Scopriamola!

Leggi anche –> Abbandona Vite al Limite al nono mese, ma il colpo di scena è arrivato una volta a casa: oggi è tutt’altra persona, clamoroso!

Protagonista indiscussa della nona stagione di Vite al Limite, la paziente di Portland ha raccontato di avere alle spalle un passato piuttosto drammatico che l’ha fortemente segnata e traumatizzata. Da sempre vittima di problemi col cibo, la quarantacinquenne ha svelato di avere iniziato questo rapporto col cibo alla sola età di 8 anni. Da piccola, la donna è stata violentata da una persona molto vicina alla sua famiglia. E questo fatto sì che sfogasse tutta la sua rabbia e frustrazione nel cibo. Con l’avanzare dell’età, però, la situazione non è affatto migliorata. Anzi, si può che dire sia peggiorata! Dopo il divorzio dei genitori e il grave incidente subito, la donna non ha fatto altro che incrementare sempre di più il suo ‘attaccamento’ al cibo, raggiungendo un peso di ben 278 kg.

Leggi anche –> “Mangiare mi rende felice”, drammatica confessione a Vite al Limite: la storia choc di Paul, cos’è successo

Storia choc a Vite al Limite: pesava 300 kg, colpo di scena clamoroso

A causa di questa storia choc che aveva alle spalle, quindi, la paziente del dottor Nowzaradan aveva un disperato bisogno di ritornare in forma. Con un peso che raggiungeva i 278 kg, la donna di Portland aveva intenzione di ritornare a vivere una vita degna di essere definita tale. Purtroppo, però, non è stato affatto così. Questa è la storia di Cindy Vela, protagonista della nona stagione di Vite al Limite.

Leggi anche –> Vite al Limite, sconvolgente! Dimagrisce quasi 120 kg: dopo la clinica è decisamente un’altra persona, immagini a confronto choc

Seppure fortemente intenzionata a ritornare in forma, Cindy non è riuscita affatto ad ottenere dei risultati eccellenti. Per tutta la durata del suo percorso, pensare, era riuscita dimagrire solo 20 kg. E sappiamo benissimo che questo non è affatto sufficiente per sottoporsi all’intervento di chirurgia bariatrica. È proprio per questo motivo che ha dovuto abbandonare la clinica di Houston. Cosa sappiamo, però, su di lui oggi? Siamo riusciti a rintracciarla su Instagram e a ‘scovare’ una sua recentissima foto, datata Novembre scorso. Eccola qui:

Seppure sia ricca di filtri, si può notare che un piccolo miglioramento in Cindy c’è stato. Ed è chiaramente visibile. Ci auguriamo soltanto che questo sia il punto di inizio e non il punto di arrivo.