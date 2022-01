Vedere Soleil Sorge senza trucco vi lascerà senza parole: la concorrente del Gf Vip ama mostrarsi al naturale

Vedere Soleil Sorge senza trucco vi lascerà senza parole: la concorrente del Gf Vip si mostra in tutta la sua semplicità.

Soleil Sorge è entrata come concorrente del Gf Vip il 13 settembre, quando tutto ha avuto inizio. Prima ancora di questa partecipazione, è stata concorrente di altri due reality. L’abbiamo vista a Pechino Express, in coppia con sua madre, e a L’Isola dei famosi.

In entrambi i reality non si è fatto altro che parlare di lei. Il pubblico è diviso, c’è a chi piace e a chi no. Ha una personalità molto forte e la sua eloquenza è molto pungente. Non ha peli sulla lingua e dice sempre quello che pensa, tanto che, più delle volte, si trova protagonista delle discussioni. In questi mesi, nella casa del Gf Vip, è stata sicuramente la concorrente che più di tutte si è ritrovata al centro delle dinamiche del gioco. Soleil è una donna molto bella e affascinante, che ama curare il suo corpo. In puntata la vediamo sempre preparata e truccata, ma l’avete mai vista senza make up?

Soleil Sorge, com’è la concorrente senza trucco: vederla vi lascerà senza parole

Una delle concorrente del Gf Vip che si è trovata fin dall’inizio al centro del gossip è Soleil Sorge. La sua personalità spesso si scontra con quella degli altri concorrenti. Prima, quando tutto ha avuto inizio, si è parlato del suo rapporto con Gianmaria.

Poco dopo, ad alzare voci e polveroni, è stato il suo legame con Alex Belli. Un legame che, agli occhi di molti telespettatori, sembrava avvolto dalla finzione e quindi recitato, ma una buona fetta di fan del programma, hanno visto nei loro sguardi, un affetto speciale. La concorrente è una donna molto bella e affascinante ed è molto apprezzata dagli uomini della casa. Si mostra in puntata agghindata e preparata, ma l’avete mai vista senza trucco?

Ecco una foto di Soleil senza make up. Lei appare spesso in casa senza colori sul viso, ama anche mostrarsi così com’è, al naturale. E dobbiamo dire che, senza un filo di trucco, l’ex corteggiatrice è molto bella, non trovate?