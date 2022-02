Achille Lauro, conoscete il padre? Chi è e qual è il suo mestiere

Conoscete il padre di Achille Lauro? In questo articolo vi parliamo di lui, svelandovi la sua identità e soprattutto il mestiere

Il figlio è uno degli artisti più amati e apprezzati in Italia. Lui, invece, svolge una professione molto diversa. Ha comunque a che fare con l’arte, ma è un tipo di arte diversa dalla musica. Lo stesso Lauro, in un’intervista a “Domenica In”, ha rivelato: “È una persona onesta, un intellettuale“.

Chi è il padre di Achille Lauro

Lauro De Marinis, in arte Achille Lauro, è uno degli artisti più apprezzati della scena musicale italiana. Egli, inoltre, è amatissimo dal pubblico. È noto per i suoi lavori nell’hip hop ed ha raggiunto l’apice del successo anche grazie alle partecipazioni al Festival di Sanremo.

Lauro ha preso parte alle ultime tre edizioni della manifestazione canora, in gara alla 69ª e alla 70ª edizione con i brani “Rolls Roys” e “Me ne frego“, mentre lo scorso anno ha impreziosito il Festival con i suoi spettacolari quadri. Quest’anno torna in gara con il brano “Domenica“, eseguito insieme all’Harlem Gospel Choir.

Il cantante prende il suo nome d’arte dall’omonimo armatore partenopeo. È nato a Verona l’11 luglio 1990 da Nicola De Marinis e Cristina Zambon. Molti conoscono la carriera e i brani di Lauro, pochi invece sanno chi è il padre. Se siete curiosi di saperlo, vi consigliamo di leggere questo articolo fino alla fine. Di seguito vi sveliamo l’identità del padre di Lauro.

Il padre di Lauro De Marinis – come abbiamo già detto – si chiama Nicola, ha 62 anni ed è un magistrato della Corte di Cassazione (consigliere addetto alla sezione Lavoro) proveniente da Gravina in Puglia. È inoltre docente universitario ed è stato Dirigente della Confindustria.

Nel corso di un’intervista rilasciata a “Domenica In”, Lauro ha dichiarato: “Sono figlio di gente onesta. Mio padre, con cui ho avuto un rapporto complicato, è una persona onesta, un intellettuale. Non vengo da un ambiente squilibrato”. Il cantante ha inoltre confessato di aver recuperato i rapporti con il genitore, dopo le difficoltà giovanili.

In un’intervista al settimanale DiPiù, fu lo stesso Nicola De Marinis a confessare di essersi ‘allontanato’ dai figli: “Io mi sono allontanato dai ragazzi perché le incomprensioni erano tante, la madre non li ha mai abbandonati”.