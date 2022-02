Amadeus presenterà l’Eurovision Song Contest 2022? È proprio lui a rompere il silenzio, ecco la verità

Amadeus sarà anche il conduttore dell’Eurovision Song Contest 2022? Finalmente è proprio lui a rompere il silenzio: ecco tutta la verità

Il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2022 presenterà anche il mega evento che quest’anno si terrà in Italia? Finalmente Ama rompe il silenzio. È successo nella prima conferenza stampa di presentazione al Festival di Sanremo. Il conduttore ha raccontato tutta la verità.

Amadeus presenterà l’Eurovision Song Contest 2022?

L’Eurovision Song Contest è un festival musicale internazionale nato nel 1956 a Lugano e organizzato annualmente dai membri dell’Unione europea di radiodiffusione. Il concorso è trasmesso ogni anno senza interruzioni in tutto il mondo, rendendolo uno dei programmi televisivi musicali di livello internazionale più longevi di sempre. È anche l’evento non sportivo più seguito al mondo con dati di ascolto stimati tra 100 e 600 milioni. Il concorso è trasmesso in diretta televisiva e via internet, in diretta sul canale ufficiale YouTube dell’evento.

Quest’anno, l’Eurovision Song Contest si terrà in Italia. Dopo la vittoria lo scorso anno dei Maneskin con il brano “Zitti e buoni“, il nostro paese ha ottenuto la possibilità di ospitare il mega evento. Si svolgerà dal 10 al 14 maggio 2022 presso il PalaOlimpico di Torino. L’evento andrà in onda, come ogni anno, su Rai 1, ma la conduzione non è stata ancora ufficializzata.

Tra i papabili conduttori figura anche Amadeus, direttore artistico da tre anni del Festival di Sanremo. Il presentatore ha finalmente rotto il silenzio, parlando in conferenza stampa della possibilità di condurre la prossima edizione dell’Eurovision Song Contest.

Amadeus ha dichiarato di non conoscere bene le lingue dunque meglio lasciare spazio a chi sa parlare anche le altre lingue.

Se non Amadeus, dunque, chi condurrà la prossima edizione dell’Eurovision Song Contest? In lizza restano tre conduttori d’eccezione: Laura Pausini, Ale Cattelan e Mika. Saranno loro a condurre l’Eurovision Song Contest a Torino? Con grande probabilità la Rai deciderà di far ricadere la scelta proprio su loro tre. D’altronde – come sottolineato da Amadeus – loro tre conoscono bene non solo l’italiano, ma anche le altre lingue dell’Unione Europea.