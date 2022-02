L’amatissima ballerina di Amici a Sanremo 2022! Quale sarà il suo ruolo e quando la vedremo sul palco dell’Ariston.

Siete pronti per tuffarvi in una nuova, scoppiettante, avventura sanremese? La 72 esima edizione del Festival di Sanremo partirà questa sera, con cinque prime serate ricche di musica ed emozioni. I Big si esibiranno in due serate: questa sera saranno sul palco 12 artisti e domani i restanti. Nella quarta serata, invece, ci saranno le cover e sarà proprio venerdì che ci sarà una meravigliosa sorpresa: sul palco arriverà una stella di Amici!

No, non si tratta di una cantante, ma di una ballerina, che affiancherà una delle concorrenti in gara durante la serata delle cover. Scopriamo i dettagli di questa meravigliosa notizia.

A Sanremo 2022 arriva un’amata ballerina di Amici: affiancherà una Big nella serata delle cover

Una bellissima notizia per i fan di Amici che seguiranno Sanremo. Sul palco dell’Ariston ci sarà un amatissimo volto del talent show di Maria De Filippi. Oltre agli ex di Amici 20 Sangiovanni e Akaseven, e agli ex vincitori del talent Emma ed Irama, ci sarà anche una ballerina professionista dello show. Di chi si tratta?

Della bellissima Elena D’Amario, che salirà sul palco nella serata delle cover al fianco di Elisa, anche lei legata al mondo di Amici! Ricordate quando la cantante ha vestito i panni della coach della squadra blu nel 2015? A trionfare furono i The Kolors, che facevano parte proprio del suo team.

Elisa ed Elena hanno annunciato la meravigliosa notizia sui social, fotografandosi fuori all’Ariston. Non sappiamo i dettagli della loro esibizione, ma con ogni probabilità Elena danzerà sulle note di What a Feeling, la canzone che Elisa canterà nella serata delle cover:

Noi non vediamo l’ora di vedere questa esibizione, che i fan attendono con ansia: sui social una vera e propria pioggia di likes e commenti ha invaso i profili social delle due artiste. Che dire, una coppia esplosiva che farà tremare il palco dell’Ariston. Farete il tifo per Elisa?