Andrea Delogu rivela perché è finito il matrimonio con Francesco Montanari: “Uno come lui non lo troverò più, ma…”

Al magazine F, Andrea Delogu rivela i motivi che hanno portato alla fine del matrimonio con l’ex marito Francesco Montanari.

Si erano spostai nel 2016 ma il loro matrimonio è terminato a dicembre 2020: Andrea Delogu e l’attore Francesco Montanari sono stati una coppia stupenda, ma le loro strade si sono divise pur conservando l’affetto e la stima reciproci. L’amatissima conduttrice ha rivelato in un’intervista i motivi della separazione.

“Anni che rivivrei subito: mi hanno dato la possibilità di capire chi sono anche in un contesto familiare, di avere dei suoceri fantastici”, racconta la Delogu al magazine F. A spingerli a prendere la decisione di lasciarsi sarebbe stata una diversa visione del rapporto di coppia e delle famiglia.

“Noi ci siamo lasciati perché era finito l’amore. Il nostro è stato un colpo di fulmine: diversi come il giorno e la notte, ci ha uniti il desiderio di appartenenza. Ma lavorando siamo cresciuti in modo diverso”, spiega lei.

Andrea Delogu e Francesco Montanari: ecco cosa ha portato alla separazione

L’unione tra l’ex Letteronza di Mai dire domenica e il Libanese di Romanzo Criminale era stata già interrotta un paio di volte (la prima dopo appena 4 mesi dalla nascita della loro storia).

Ad ogni modo, la Delogu e Montanari sembravano aver trovato un certo equilibrio e la notizia della rottura ha lasciato l’amaro in bocca a molti dei loro fan.

“So che uno come lui non lo troverò più, ma non era la mia persona. E lui deve trovare una donna che se lo meriti, un po’ più tradizionale, forse. Io soffrivo che ci fosse una regola nel formare una famiglia. Va bene il pranzo dai parenti, il viaggio con gli amici di sempre, ma poi voglio anche un’avventura. Va bene la voglia di fare un figlio, ma se non viene pazienza, la mia famiglia sei tu”, ha confessato la presentatrice nel corso dell’intervista.

Riguardo alla possibilità di avere un figlio per cercare di recuperare il rapporto, la Delogu ha spiegato che quella non sarebbe stata la soluzione ai problemi e di sentirsi ancora giovane e in tempo per diventare mamma.

Nonostante le loro strade si siano separate, vanno ad entrambi i nostri migliori auguri di una vita felice.