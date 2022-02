Beautiful, bacia l’ex fidanzato della sorella: a scoprirli è la mamma, clamoroso colpo di scena nella soap opera americana.

Nelle puntate di Beautiful attualmente in onda in Italia sta accadendo di tutto, ma il meglio deve ancora venire. Le anticipazioni provenienti dall’America promettono colpi di scena davvero incredibili. Come sappiamo, infatti, tra le puntate americane e la messa in onda nel nostro Paese trascorrono diversi mesi: se non temete spoiler e volete scoprire cosa succederà, siete nel posto giusto!

Ben presto, infatti, nascerà una coppia davvero inaspettata, che lascerà di stucco i telespettatori. Si, perché lei è legata ad un’altra persona e lui è l’ex fidanzato della sorella! Insomma, un intreccio che promette scintille. Scopriamo i dettagli di questa anticipazione.

Clamoroso colpo di scena a Beautiful: bacia l’ex fidanzato della sorella e a scoprirli è proprio la mamma

Di coppie che fanno discutere, a Beautiful, ne nascono tantissime. Tra queste c’è anche quella di cui vi parleremo oggi. Il tutto si è svolto a Capodanno, quando anche per Brooke ci saranno sconvolgenti colpi di scena. Ma chi si lascerà andare ad un appassionato bacio nell’ultima notte dell’anno?

Saranno Carter e la bella Paris Buckingham, sorella di Zoe. Si, quest’ultima è proprio l’ex compagna dell’avvocato, che fino a poco fa voleva sposarla. Ben presto, però, Carter cederà al fascino della vulcanica Paris, che, però, è impegnata con Zende! Non solo: quest’ultimo era sul punto di fare la proposta di matrimonio alla sua metà, che riesce ad evitare la domanda lasciando Il Giardino con un escamotage. La ragazza non si sente pronta ad una relazione impegnativa, preferendo concentrarsi sulla carriera. Abbandonata la cena con Zende, si recherà proprio da Carter per sfogarsi e, dopo un po’, scatta il bacio. Che non sarà l’unico!

Come anticipa la pagina ufficiale della soap, i due continueranno ad avere incontri “ravvicinati” e a scoprirli durante un bacio sarà proprio la mamma della Buckingham, Grace, interpretata da Cassandra Creech.

Come reagirà la donna a questa scoperta? E, soprattutto, quale sarà la decisione finale di Paris in merito alla sua situazione sentimentale? Non ci resta che attendere per scoprirlo, le sorprese a Beautiful non finiscono mai!