Era la ‘bambina prodigio’ del Bagaglino, la ricordate? Cosa fa e come la ritroviamo all’età di 37 anni

Conquistò il pubblico a soli 6 anni grazie al suo innato talento di imitatrice: ricordate la bambina del Bagaglino degli anni ’90?

Nonostante trent’anni fa i talent show non avessero fatto ancora il loro ingresso sul piccolo schermo italiano, lei ebbe ugualmente l’occasione di mostrare le sue doti artistiche quando praticamente una bambina.

La maggior parte di voi ricorderà sicuramente Morgana Giovanetti, ex bambina prodigio della storica compagnia del Bagaglino. Ogni sabato sera sorprendeva tutti con le sue straordinarie imitazioni di personaggi politici e dello spettacolo dimostrando una propensione al palcoscenico certamente non comune a quell’età.

Nata a Roma il 20 settembre 1984, la piccola artista aveva esordito già tempo prima a Rimini, nel 1991. Era tra i partecipanti ad un provino per una gara di imitatori, Stasera mi butto, che si svolgeva al celebre Bandiera Gialla, nella categoria riservata ai bambini. Indovinate chi vinse nella sezione adulti? Giorgio Panariello!

Notata proprio in quell’occasione da Pierfrancesco Pingitore, fu voluta da lui al Bagaglino. Ma com’è diventata oggi la dolcissima Morgana? E cosa ne è stato della sua carriera artistica? Scopriamolo!

Morgana Giovannetti oggi: sono trascorsi trent’anni, ecco l’ex bambina del Bagaglino

Tra Crème Caramel, Bucce di Banana, Saluti e baci e Champagne, l’esperienza al Salone Margerita durò per lei ben cinque anni. Sempre nei primi anni ’90, la Giovannetti fece un’apparizione nel film Gole Ruggenti insieme al resto della compagnia tra cui Valeria Marini, Leo Gullotta, Pippo Franco. Nel 1994 ha condotto la sezione di Buona Domenica dedicata ai più piccoli ai tempi di Gerry Scotti e Gabriella Carlucci.

Sebbene non abbia mai smesso di fare teatro, Morgana ha continuato a studiare conseguendo il diploma al liceo Classico. Dopo le superiori, si è iscritta alla facoltà di Economia e Commercio, ma ha poi deciso di abbandonare per dedicarsi alla passione per la recitazione.

Ha lavorato molto in radio, conducendo ad esempio il programma The Morning Show, su Radio Globo. Ha scritto anche varie canzoni divertenti come Ostia Beach e Resto a Roma. Ciò che non tutti immaginano è che è stata proprio lei l’autrice del tormentone dell’estate 2012 intitolato Il pulcino Pio!

Attualmente continua a lavorare come imitatrice e regista teatrale.

Ecco Morgana in uno scatto recente su Instagram: non si può dire che sia molto cambiata, vero? Complimenti!