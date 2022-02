Quali sono gli orari della prima serata del Festival di Sanremo 2022: quando inizia e a che ora termina.

Il Festival di Sanremo 2022 si svolge dal 1 febbraio al 5 febbraio 2022, serata in cui sarà decretato il vincitore. Anche quest’anno, per il terzo anno consecutivo, a condurre la kermesse troviamo Amadeus. Il conduttore, dopo un primo momento di titubanza, ha deciso di prendere nuovamente il timone.

In questa prima serata si esibiranno la metà dei 25 big presenti in gara. La scaletta è stata annunciata due giorni fa. Martedì 1 febbraio vedremo Achille Lauro con Harlem Gospet Choir, Ana Mena, Dargen D’Amico, Gianni Morandi, Giusy Ferreri, La rappresentante di lista, Mahmood con Blanco, Massimo Ranieri, Michele Bravi, Noemi, Rkomi e Yuman. Molti telespettatori si pongono una domanda che, negli anni passati, è stata spesso ripetuta: quando inizia e quando finisce il Festival?

Festival di Sanremo 2022, quando inizia e quando termina la prima serata: gli orari

Amadeus per il terzo anno consecutivo è al timone del Festival Di Sanremo. Quest’anno, la settantaduesima edizione, sarà ricca di sorprese e di novità. Fra poche ore, ci lasceremo trasportare dalle emozioni della prima serata.

Amadeus ha scelto cinque co-conduttrici che lo affiancheranno nelle cinque serate. Questa sera, al suo fianco troveremo l’attrice Ornella Muti. Ma avremo anche il piacere di rivedere sul palco dell’Ariston i vincitori della scorsa edizione, i Maneskin, che hanno poi trionfato anche all’Eurovision Song Contest. Ma non solo i Maneskin tra gli ospiti speciali della prima serata, ci sarà anche il gruppo musicale i Meduza, producer di dimensione internazionale. Ma la domanda che molti telespettatori si pongono è questa: a che ora inizia e a che ora finisce il Festival? Negli anni passati, le serate si sono spesso concluse con un certo ritardo e adesso, questa domanda, sembra essere ricorrente.

Allora, la prima serata di Sanremo 2022 dovrebbe avere inizio intorno alle 20:40. Questa sarà anticipata, come di consueto per tutte le serate, dal PrimaFestival condotto da Ciro Priello, Paola Di Benedetto e Roberta Capua, previsto dalle 20.30 alle 20.40. La chiusura è invece prevista per l’1:30. Dovrebbero essere questi gli orari, salvo imprevisti. Un’eccezione ci sarà per l’ultima serata, che dovrebbe terminare verso le 2:00.