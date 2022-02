GF Vip, Arriva un comunicato in diretta: i concorrenti spiazzati dal contenuto

Una puntata che ha lasciato il segno. Delia Duran, al televoto con Soleil Sorge e Giucas Casella, è stata la preferita del pubblico, ma non solo. Questo televoto eleggeva il primo concorrente candidato finalista e così la modella ha sbaragliato la concorrenza.

Una scelta fatta dai telespettatori sicuramente inaspettata. In casa molti concorrenti non hanno apprezzato questa decisione, alcuni avrebbero preferito vedere Soleil tra i candidati finalisti, perchè, come detto, Delia è entrata soltanto da qualche settimana. Soleil durante la notte ha palesato il suo pensiero, ha collegato questa preferenza alla volontà del pubblico di andare contro di lei e non di preferire Delia. In diretta, però, abbiamo visto anche altre dinamiche. Sul finire della puntata, Alfonso Signorini, inaspettatamente, ha annunciato un comunicato ai concorrenti, poi letto.

GF Vip, comunicato in casa durante la diretta: i concorrenti non se lo aspettavano

Da poche ore si è conclusa una nuova puntata del GF Vip. Ancora una volta, abbiamo visto al centro dell’attenzione il rapporto tra Alex e Delia e ovviamente Soleil. La modella ha avuto una reazione molto forte.

Sembra avere le idee chiare e più volte ha detto che lei vuole chiudere questa relazione. In questa puntata, Gianmaria Antinolfi ha lasciato la casa. Il concorrente, amatissimo dal pubblico, ha deciso di uscire, per impegni lavorativi presi in precedenza e spostati più volte, ma adesso, impossibile da rimandare ancora. Sul finire della diretta, è arrivato per i concorrenti un comunicato inaspettato. Alfonso Signorini ha letto il contenuto recapitato dal Grande Fratello Vip.

A quanto pare, dopo gli ennesimi richiami, è stato inevitabile. Il conduttore ha detto che non lo avrebbe mai voluto leggere e che ha cercato di far cambiare idea al GF Vip, ma ha capito che ci sono delle serie e giuste ragioni: “Come sapete la vita della casa dovrebbe essere regolata, oltre che da alcune norme, anche dal semplice buon senso, ma nella vostra convivenza ultimamente sembra mancare e non poco. Sottrarsi al richiamo del GF in confessionale, rifiutarsi di indossare i microfoni, fumare in sauna o in casa o anche in bagno, non sono solo infrazioni al regolamento, ma mancanze di rispetto nei confronti dei vostri stessi compagni e del pubblico che vi segue. Ci spiace, il limite è stato superato troppe volte. Per queste ragioni, il vostro budget settimanale verrà decurtato del 50%“.

Questo il comunicato letto in diretta da Alfonso Signorini: una scelta che è stata una conseguenza delle azioni dei concorrenti in casa.