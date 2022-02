GF Vip, Miriana Trevisan starebbe adottando una ‘strategia’? I dubbi di Sophie e Jessica

Sophie e Jessica contro Miriana Trevisan: secondo le due gieffine, il comportamento della coinquilina avrebbe ragioni precise.

L’arrivo di Delia Duran ha messo ulteriormente in risalto la spaccatura tra i due gruppi della casa del GF Vip. La sua acerrima rivale, Soleil Sorge, è stata fin dall’inizio al centro delle critiche da parte del pubblico e dei coinquilini e ora che la modella venezuelana è diventata una concorrente a tutti gli effetti, molti hanno scelto di schierarsi dalla sua parte.

C’è però qualcosa che non torna a Sophie Codegoni e Jessica Selassié: secondo loro, Miriana Trevisan starebbe ‘approfittando’ di Delia per fare squadra contro la Sorge. L’ex stellina di Non è la Rai e l’influencer italo americana non sono mai andate d’accordo, anzi, i loro sono stati scontri molto accesi.

Eppure il suo comportamento, insieme a quello della Caldonazzo, ha iniziato a destare sospetti perfino nelle sue amiche storiche: “Dai ma hai visto il confessionale che ha fatto Miriana? Secondo me Miri dovrebbe essere un po’ più oggettiva, perché lei dice a prescindere di supportare Delia per andare contro Soleil“, ha detto la Codegoni alla maggiore delle Princess.

GF Vip, Sophie e Jessica criticano l’atteggiamento di Miriana

In effetti, gli attacchi a Soleil ultimamente si sono fatti più pressanti anche da parte di Nathaly che, proprio di recente, ha chiesto alle coinquiline di prendere una posizione netta a favore o contro l’influencer.

Tornando alla conversazione con Sophie a proposito della Trevisan, anche Jessica ha sollevato dei dubbi: “Miriana continua ad andare contro Sole. […] Sì Miri non è d’accordo con me sul fatto che io credo che Delia sia d’accordo con Alex per questo teatrino. Concordo con te sul fatto che Miri stia dalla parte di Delia per il fatto di Sole. Poi secondo me a un certo punto visto che Sole ha avuto i dubbi sulla veridicità di tutto, ha detto ‘ok stai giocando, gioco pure io, ti bacio davanti a tutti Alex così ti smaschero del tutto’. Ecco perché lei l’ha baciato quel giorno“.

Insomma, secondo il parere delle due giovani concorrenti nella casa alcuni starebbero utilizzando Delia per mettere in cattiva luce la Sorge.

Voi cosa ne pensate? Per voi lo schieramento di alcuni a favori della Duran è disinteressato o nasconde un secondo fine?