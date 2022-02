GF Vip scoppia il caos tra Alessandro e Delia in puntata, durante la pubblicità: “Falsa, sai pure tu che hai fatto un teatrino”.

Da poche ore si è conclusa una nuova puntata del GF Vip e ancora una volta abbiamo visto al centro dell’attenzione il rapport tra Alex e Soleil e Alex e Delia Duran. Sono mesi che il pubblico cerca di capire cosa succede, ma ogni volta, i colpi di scena sono inevitabili.

In diretta abbiamo ascoltato la lettera di Soleil per l’attore e subito dopo c’è stato uno scontro con sua moglie. La donna stanca dell’atteggiamento di suo marito, ha fatto capire di voler chiudere questa relazione. Dopo il lancio dell’anello, anche Alex è apparso molto deluso. Ma quello che è accaduto dopo ha lasciato tutti senza parole. Giucas, Delia e Soleil erano al televoto per il primo candidato finalista. E’ stata Delia la preferita, voto che ha spiazzato gli stessi concorrenti in casa. Ma prima ancora, quando c’è stato il primo blocco, subito dopo, durante la pubblicità, c’è stato uno scontro tra Alessandro e Delia: i due sembrano non andare proprio d’accordo, dato che, il giorno prima, avevano già discusso.

GF Vip, è caos tra Alessandro e Delia durante la pubblicità: “Falsa, lo sai pure te che hai fatto sto teatrino”

Una puntata che ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso. La scelta dei telespettatori di mandare Delia Duran ad essere la prima candidata finalista, ha spiazzato proprio tutti. In casa sono rimasti quasi turbati da questa scelta e molti hanno avuto diverse critiche.

Cosa che è accaduta anche durante la notte, alcuni concorrenti non hanno apprezzato il fatto che Delia, arrivata soltanto da poche settimane, sia stata scelta come una delle prime finaliste o comunque tra i preferiti nella nomination. Dopo il primo blocco in cui si è parlato della modella e del suo rapporto con il marito e ovviamente anche di Soleil, c’è stata la pubblicità. Alessandro e Delia, durante questo momento, hanno fortemente discusso.

Ad un certo punto Delia ha esclamato: “Sono stati loro a creare questo teatrino. Adesso cambi idea, adesso sei un altro e mi vai contro” e Alessandro, in piedi, ha risposto: “Te lo ribadisco, lo sai pure te che hai fatto sto teatrino, hai fatto tu con lui questo teatrino… sei tu venuta a chiedermi scusa, altrimenti per me potevi anche non riparlarmi. Falsa, ascoltami, l’unica incoerente sei tu che sei venuta a chiedermi scusa per la figura di m**** che hai fatto, io non sono venuto. Io posso anche non parlarti”. Sembrerebbe che fra i due non ci sia un punto di incontro, neanche per una pacifica convivenza.