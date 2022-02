Un grande successo per il dottor Now: Angel è un’altra persona dopo Vite al Limite, trasformazione shock per la protagonista della trasmissione di Real Time.

Di trasformazioni sconvolgenti ne abbiamo viste tante, nel corso delle varie edizioni di Vite al Limite. La trasmissione in onda su Real Time, infatti, mostra il percorso di dimagrimento di pazienti gravemente obesi, che decidono di dare una svolta alla propria vita, affidandosi alle cure del dottor Nowzaradan. Attraverso una dieta prima e, raggiunto il peso necessario, con l’intervento di bypass gastrico in un secondo momento, molti pazienti riescono a rinascere. È il caso di Angel Parrish.

La donna è stata la protagonista della sesta puntata della terza stagione di Vite al Limite, trasmessa per la prima volta nel luglio del 2015. Quando è arrivata alla clinica di Houston, Angela aveva 42 anni e pesava ben 258 kg. Ecco come è andato il suo percorso nel programma e com’è diventata dopo.

LEGGI ANCHE —>“Mangiare mi rende felice”, drammatica confessione a Vite al Limite: la storia choc di Paul, cos’è successo

Vite al Limite, la trasformazione incredibile di Angel Parrish: com’è cambiata

Quella di Angel Parrish è una delle storie più incredibili tra quelle raccontate a vite al Limite. Si, perché la donna è stata una delle poche a perdere più del 50% del suo peso durante i 12 mesi nella clinica di Houston, seguita dal dottor Now. E il risultato ottenuto con Angel ha rappresentato uno dei più grandi successi per il chirurgo iraniano: la Parrish ha perso circa 140 kg nell’anno in cura nella clinica. E, anche dopo la trasmissione, la donna ha continuato a seguire una dieta e uno stile di vita sano, diventando letteralmente un’altra persona! Stenterete a riconoscerla negli scatti presenti sul suo canale social:

LEGGI ANCHE —->Vite al Limite, sconvolgente! Dimagrisce quasi 120 kg: dopo la clinica è decisamente un’altra persona, immagini a confronto choc

Eh si, davvero una trasformazione incredibile quella della texana Angel Parrish, che con grande determinazione e coraggio è riuscita ad uscire dalla sua situazione critica, iniziando una nuova vita. E voi, avete mai seguito la sua storia a Vite al Limite