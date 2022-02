Noemi, come ha fatto a dimagrire? Quali sono tutti i ‘segreti’ della sua dieta

Uno straordinario cambiamento che ha stupito tutti: ecco come ha fatto a dimagrire Noemi, tra i Big in gara stasera al Festival di Sanremo.

E’ possibile perdere i chili di troppo in maniera duratura ma senza soffrire a causa delle rinunce? Pare proprio di sì: Noemi, artista dalla voce eccezionale tra i Big in gara in questo Festival di Sanremo 2022, ne è la prova vivente.

Veronica Scopelliti, questo il suo nome all’anagrafe, da qualche anno è riuscita ad riacquistare una forma fisica davvero eccellente, ma soprattutto a raggiungere una nuova consapevolezza di sé.

Ma attenzione: un risultato così strepitoso non si raggiunge solo mangiando di meno, ma cambiando anche il proprio atteggiamento mentale. E’ quanto spiega Monica Germani, nutrizionista che l’ha accompagnata in questo percorso di trasformazione.

La dottoressa Germani è la creatrice di un particolare metodo chiamato META – Medical Education Transform Action: un percorso che prevede una serie di azioni terapeutiche su mente e corpo per ottenere una completa trasformazione psico-fisica del paziente. Tali azioni riguardano nutrizione, attività fisica, sostegno psicologico, rieducazione comportamentale ed estetica.

Un approccio diverso, quindi, il cui primo obiettivo è una metamorfosi interiore. Perché, come affermato dalla stessa Noemi in un’intervista a Vanity Fair, “Vai bene solo se vai bene a te”.

Come ha fatto a dimagrire Noemi: ecco i ‘trucchi’ per un risultato così straordinario

“Siamo partite dal disordine e abbiamo messo ordine. Durante la dieta, Noemi ha sempre avuto le sue trasgressioni che ha imparato a controllare bilanciando al pasto successivo”, ha spiegato la dottoressa Germani a Il Fatto Quotidiano.

Secondo la nutrizionista, fondamentale è il test del DNA: “È un test che permette di analizzare circa 50 geni, evidenziando eventuali intolleranze, la predisposizione ad alterazioni metaboliche oltre allo stress ossidativo, con il quale si possono vedere quali sono le sostanze che stressano maggiormente l’organismo e che sul lungo periodo possono causare infiammazione sistemica”.

Il regime alimentare che ha permesso alla cantante di avere una metamorfosi così clamorosa non prevede asfissianti restrizioni che alla lunga porterebbero a gettare la spugna.

Non è necessario neanche stravolgere le proprie abitudini a tutti i costi: “Se c’è un paziente che non riesce a fare colazione, non lo obbligo, ma gliela faccio fare più tardi, bilanciando i nutrienti nello spuntino. Basta dare tempo al tempo, e alla fine nascerà in lui l’esigenza di fare colazione e non la abbandonerà più”, spiega la Germani.

Quest’ultima suggerisce infine dei ‘trucchetti’ utili quando si mangia fuori (una pausa veloce dal lavoro ad esempio). E’ possibile fare comunque un pasto abbastanza bilanciato sapendo scegliere cosa consumare al bar: “Consiglio di mangiare un toast abbinato a un centrifugato e a della frutta secca per recuperare grassi buoni e fibre”.

A giudicare dal risultato, sembra proprio che valga la pensa seguire questi preziosi consigli, giusto?