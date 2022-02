“Non mi vergogno a dirlo”: il triste retroscena raccontato da Massimo Ranieri, chi l’avrebbe mai detto?

Massimo Ranieri è uno degli artisti più conosciuti e apprezzati del nostro paese. Si mostra sempre sorridente e sappiamo che è un uomo molto riservato, ma arriva un triste retroscena raccontato dall’artista.

Non solo cantante di grandissimo talento, ma anche uno showman, attore e interprete di successo. La sua carriera è iniziata fin da giovanissimo, già all’età di 13 anni ha avuto la possibilità di incidere il suo primo disco. Proveniente da una famiglia di origine napoletana molto numerosa e non molto agiata, il cantante si è dovuto dar da fare svolgendo molteplici lavoretti. Massimo Ranieri in passato aveva anche raccontato un aneddoto incredibile sul suo passato: a quanto pare, dato le sue incredibili doti vocali, era costretto a esibirsi contro la sua volontà. Essendo un uomo molto riservato, tende a non ostentare la sua vita privata e i suoi rapporti familiari, tuttavia ha deciso di raccontare un triste retroscena sul suo passato.

Il triste retroscena raccontato da Massimo Ranieri

Per quanto riguarda la vita privata del cantante partenopeo, sappiamo che è stato sentimentalmente legato a Franca Sebastiani, deceduta nel 2015. Da questo amore nato in giovanissima età, è arrivata la figlia Cristiana Calone. Come è ben noto, soprattutto nei primi anni, Massimo Ranieri non ha avuto nessun contatto con la figlia, con cui ha riallacciato i rapporti solo in età adulta. Anche se il cantante si mostra sempre solare, nasconde anche lui le sue cicatrici.

In una vecchia intervista al Corriere della Sera, ha aperto il suo cuore raccontando i momenti più dolorosi della sua vita, come la perdita dei genitori e della sorella. Aveva spiegato che: “Non mi vergogno a dire che sono pieno di ferite. Ma certo ho vissuto anche momenti meravigliosi. È che i ricordi belli non tornano e quelli brutti ti fanno stare male. Il dolore sta lì acquattato e quando hai un momento di debolezza, eccolo riapparire. Penso a quando ho perso i miei genitori, i pilastri della vita che non si possono sostituire, o alla morte di mia sorella”.

E voi conoscevate questo triste particolare sulla vita del noto cantante Massimo Ranieri?