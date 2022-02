Ornella Muti da giovanissima, l’avete mai vista? Com’è cambiata l’attrice in tutti questi anni: davvero impressionante!

Chi è che non conosce la bellissima attrice italiana Ornella Muti? Questa donna con la sua bellezza ha rubato il cuore a milioni di italiani, ve la ricordate da giovanissima? Scopriamo insieme come è cambiata nel corso degli anni, davvero incredibile!

La bellissima Ornella Muti è considerata come una delle più grandi attrici italiane della storia. Fin da giovanissima ha collaborato con grandi registi, tra cui Damiano Damiani, Mario Monicelli,Carlo Verdone, Ettore Scola, John Landis, Woody Allen e Francesco Nuti. È un’attrice molto versatile, capace di destreggiarsi alla perfezione in vari generi cinematografici e ruoli variegati. È anche una delle dive del cinema ad aver avuto più riconoscimenti, come la Targa d’oro al David di Donatello, due Grolle d’oro per la migliore attrice, tre Ciak d’oro per la miglior protagonista e tantissimi altri. Come abbiamo anticipato, il suo esordio avviene già da giovanissima, ve la ricordate?

Leggi anche Non hai mai visto la casa di Ornella Muti? In pochi sanno che prima era…

Avete visto Ornella Muti da giovanissima? Davvero incredibile!

In questo scatto da giovanissima la bella Ornella Muti vi lascerà senza fiato! Uno scatto in bianco e nero in cui l’attrice avrà avuto nemmeno la maggiore età. Era già un’icona di bellezza e i suoi particolari e magnetici tratti del viso erano già ben sviluppati. Proprio per il suo fascino, ma anche per il suo talento nella recitazione, è stata scelta all’età di 14 anni dal regista Damiano Damiani, per interpretare la protagonista nel suo film La moglie più bella.

Leggi anche Ornella Muti: “A nessuno importò niente”, il retroscena inaspettato sulla sua carriera

Da li la sua carriera è diventata veramente inarrestabile, interpretando più di 100 ruoli diversi. Le sue origini miste hanno sicuramente contribuito a creare una bellezza così particolare, infatti suo padre era di origine napoletana, mentre la madre di origine estone e russa. Il vero nome della diva è Francesca Romana Rivelli, ma dal momento che esisteva già una nota attrice con il suo stesso cognome, le fu consigliato da Damiani di cambiarlo. Così venne alla luce Ornella Muti, che tutti conosciamo e amiamo. Nel corso degli anni è diventata sempre più bella, ma già da ragazzina, il suo viso bucava lo schermo!

Leggi anche Ornella Muti, la figlia Carolina positiva al Covid: “Grande dolore”, le parole a Domenica in

E voi vi ricordavate Ornella Muti da giovanissima? Era già favolosa!