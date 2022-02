Ricordate Fiorello nel programma Buona Domenica? Sono passati più di 20 anni da allora

Ricordate Fiorello nella famosissima trasmissione Buona Domenica? Da allora sono passati più di 20 anni.

Rosario Fiorello è uno dei personaggi del mondo dello spettacolo più amati e apprezzati. E’ uno showman, un comico, un conduttore televisivo e radiofonico, un attore, un cantante e un doppiatore. Nella sua carriera ha fatto di tutto, lavorando in ambiti diversi e riscontrando sempre grande apprezzamento.

Negli ultimi due anni, l’abbiamo visto al fianco di Amadeus, al Festival di Sanremo. Ci ha fatto ridere e divertire, dobbiamo dire che la sua presenza si fa sentire. Anche quest’anno, dopo tantissime titubanze, il conduttore ci sarà. Qualche giorno fa è stata annunciata la sua partecipazione e i telespettatori non hanno potuto non gioire. In questi anni, ha lavorato in tantissimi programmi, ne ha condotti molti ed è stato molte volte ospite. Più di 20 anni fa, Fiorello è stato il conduttore insieme ad altri amatissimi presentatori, di Buona Domenica. Ricordate la famosa trasmissione domenicale? Ebbene, tornando indietro nel tempo, vi mostriamo uno scatto del conduttore, di allora.

Fiorello, ricordate il conduttore a Buona Domenica? Da allora sono passati più di 20 anni, com’è cambiato

Per la gioia dei telespettatori, anche quest’anno, nella settantaduesima edizione del Festival di Sanremo avremo il piacere di vederlo. Fiorello affiancherà Amadeus nella kermesse musicale e siamo certi che, come gli anni passati, non ci deluderà.

Nelle settimane precedenti, la sua presenza alla kermesse non era sicura e i dubbi erano tanti. Soltanto qualche giorno fa, è arrivata la notizia ufficiale. Fiorello ha una carriera alle spalle pienissima, è un conduttore, un attore, un doppiatore, uno showman, un comico e tanto altro ancora. Ha lavorato in diversi ambiti sempre con grandi risultati. Ricordate quando il conduttore ha presentato un’edizione della famosa trasmissione Buona Domenica? Sono passati tanti anni da allora.

Ecco uno scatto del passato, in cui vediamo Fiorello proprio a Buona Domenica. Ha condotto il programma insieme a Maurizio Costanzo, Paola Barale e Claudio Lippi dal 6 ottobre 1996 al 25 maggio 1997. Stiamo parlando di circa 25 anni fa e come possiamo vedere, allora Fiorello aveva i capelli molto più lunghi ed era ovviamente molto più giovane. Vi ricordate di quegli anni?