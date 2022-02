Sanremo 2022, annunciati altri ospiti: ci sono anche tre attori amatissimi

Annunciati altri ospiti per il Festival di Sanremo 2022, ci sono anche tre attori amatissimi: ecco di chi si tratta

Oggi è il grande giorno. Oggi inizia la settantaduesima edizione della manifestazione canora. Il conduttore e direttore artistico ha annunciato altri ospiti. Tra questi ci sono anche tre attori molto amati dal pubblico. Siete curiosi di sapere di chi si tratta? Se sì, continuate a leggere l’articolo fino alla fine.

Sanremo 2022, annunciati altri ospiti: ecco chi sono

Questa sera andrà in onda la prima serata della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo. Per il terzo anno consecutivo il conduttore e direttore artistico sarà Amadeus. Il pubblico ha chiesto a gran voce la sua riconferma dopo il successo delle passate edizioni. Amadeus sarà affiancato da cinque co-conduttrici, una diversa per ogni serata: Ornella Mori, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli.

Il conduttore e direttore artistico della manifestazione canora ha già annunciato la presenza di alcuni ospiti. Da Cesare Cremonini ai Maneskin, da Laura Pausini a Checco Zalone e ovviamente non mancherà Rosario Fiorello. La sua presenza è stata in dubbio fino alla fine. Nei giorni scorsi, però, lo showman è stato avvistato nei pressi del teatro Ariston di Sanremo. In seguito, la sua presenza è stata annunciata al TG1 con un servizio insieme ad Amadeus.

Ieri pomeriggio si è tenuta la prima conferenza stampa di presentazione della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo. Il conduttore e direttore artistico ha annunciato la presenza di nuovi ospiti. Alcuni di questi sono attori molto amati dal pubblico italiano.

Amadeus ha annunciato la presenza di Raoul Bova, Lino Guanciale e Luca Argentero. Essi sono tra gli attori più amati della televisione italiana. Insieme a loro ci saranno anche Claudio Gioè, Anna Valle e le attrici de “L’amica geniale”, fiction di successo in onda su Rai 1.

Al momento, però, non sappiamo quando gli ospiti annunciati da Amadeus saliranno sul palco dell’Ariston di Sanremo. La loro presenza sarà annunciata giorno dopo giorno durante le varie conferenze stampa.