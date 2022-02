L’amatissimo attore di Beautiful è diventato papà per la seconda volta: “Benvenuta al mondo”, l’annuncio dolcissimo.

Arriva una meravigliosa notizia per uno dei protagonisti della soap opera americana Beautiful. L’attore è diventato papà della sua seconda figlia, Gemma Wynter! Ad annunciarlo è stato proprio lui, sul suo seguitissimo profilo di Instagram, dove ha postato una foto della neonata.

L’annuncio della gravidanza era arrivato lo scorso agosto, sempre attraverso i social. Una gioia immensa per la coppia, che si è unita in matrimonio nel marzo del 2016 alle Hawaii. Scopriamo i dettagli di questa bellissima notizia.

LEGGI ANCHE —->Sapete chi è il primo personaggio ad apparire in Beautiful? Ecco la prima scena in assoluto

Beautiful, l’attore è diventato papà per la seconda volta: è nata Gemma Wynter

Fiocco rosa per uno degli attori più amati di Beautiful! Derin Brooks è diventato papà per la seconda volta! Si tratta dell’interprete di Wyatt Spencer, figlio di Bill e fratello di Liam. Darin e la moglie Kelly Kruger sono diventati genitori della dolcissima Gemma Wynter, che farà compagnia alla sorellina Everleigh Jolie, nata a settembre del 2019.

“Vi amo tutti, per favore unitevi a me nel dare il benvenuto a questo piccolo diamante! E ora sì che sono in grave inferiorità numerica”, scrive l’attore, commentando l’arrivo di un’altra femminuccia in casa.

LEGGI ANCHE —–>Beautiful, ricordate Gabriela? È stata la prima moglie di uno dei protagonisti

“Ti amo amore, non dico altro perché mi hai fatto piangere”, commenta la neo mamma Kelly Kruger, che ha iniziato a frequentare Derin nel 2010: i due si sono sposati sei anni dopo.

LEGGI ANCHE —->In Beautiful era Rick Forrester, oggi ha rivoluzionato il suo look: irriconoscibile

Una pioggia di auguri ha invaso il post e non sono mancati i commenti di tantissimi colleghi di Beautiful: da Katherine Kelly Lang ( Brooke) a Don Diamont ( Bill Spencer), da Courtney Hope ( Sally) a Tanner Novlan ( Finn), e ancora Scott Clifton ( Liam), Annika Noelle ( Hope) e tanti altri. Non possiamo che unirci a tutti loro e mandare i nostri migliori auguri ai neo genitori. E benvenuta al mondo piccola Gemma Wynter!